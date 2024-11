Así funciona la plataforma dirigida a quienes no tienen cómo pagar estudios superiores

El limitado acceso a la educación superior no solo agudiza la desigualdad en el país, sino que también enreda cada vez más el mercado laboral, que está marcado por la informalidad.

Esta situación ha motivado a muchos emprendedores sociales a buscar alternativas para esos millones de jóvenes que quedan desescolarizados y sin la oportunidad de acceder a puestos de calidad, debido a que no cuentan con la formación adecuada. Una de las apuestas en ese frente es Protalento, empresa que nació en 2020 de la mano de Juan David Aristizábal, quien es considerado uno de los líderes emergentes en educación del mundo.

Su propuesta, a la que se unió su excompañera de la universidad (ambos estudiaron en el Cesa) Juanita Ordoñez, consiste en cambiar el modelo educativo, no partiendo de cursos para que los estudiantes aprendan y luego salgan a buscar trabajo, sino desde las necesidades laborales de las empresas, a las cuales les buscan sus futuros trabajadores, que a su vez son formados por Protalento. En otras palabras, aquellos que se forman con ellos tienen el puesto asegurado.

¿De dónde provienen?

Ordoñez, quien junto con Aristizábal también participó en el programa Andi del futuro, que busca promover el emprendimiento entre los jóvenes, dice que en Protalento han usado el esquema de la Fifa, que consiste en salir a buscar los talentos y no sentarse a esperar que lleguen. La idea recibió inicialmente un empujón económico del fondo estadounidense Village Global, el cual es respaldado por, entre otros, Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg. La segunda capitalización la hizo la Bolsa de Valores de Colombia.

Para ejecutar el proyecto, el primer paso fue encontrar los inversionistas y los partners. No solo se buscaba diseñar los cursos a la medida de las necesidades de las empresas, sino también la forma de financiar a los estudiantes, pues 97 % de sus actuales alumnos no tiene cómo pagar la matrícula.

La formación dura ocho meses y además de la capacitación técnica se brindan habilidades para la empleabilidad. La mayoría de sus estudiantes (ya llevan 800 en Colombia) son personas que no tenían acceso a educación terciaria ni un empleo, también tienen un grupo de jóvenes que no querían estudiar cinco años para empezar a trabajar y un grupo más reducido de profesionales que quiere reenfocar su carrera.

Otra de sus ventajas es que registran una menor tasa de abandono. Mientras en promedio en una solución de estudio digital 60 % no termina, con ellos el 90 % se gradúa, y lo atribuyen a que tienen un acompañamiento de un entrenador. “Así mismo el 89 % de nuestros graduados ya está trabajando, el porcentaje restante no labora porque entró a estudiar una carrera o porque no fueron disciplinados en las habilidades para la empleabilidad”, explica Ordoñez.