Avianca entrega nuevos detalles de su operación desde y hacia Venezuela: “Priorizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones”

En días pasados, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una alerta a las aerolíneas que prestan sus servicios aeronáuticos hacia y desde Venezuela, en relación con las dificultades políticas que se viven en la región.

La entidad solicitó a las empresas privilegiar la seguridad de sus pasajeros y empleados, y tomar medidas que permitan garantizar el bienestar de los actores del sector. De este modo, Avianca señaló, en primer lugar, que reprogramará sus vuelos entre Bogotá y Caracas del día 27 de noviembre para el próximo viernes 5 de diciembre.

Anuncio de la Administración de Aviación Federal | Foto: FAA

“Los ajustes hechos en la operación de Avianca se dan a raíz de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y de las recomendaciones de la autoridad aeronáutica colombiana de priorizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones. En este sentido, la aerolínea hace un llamado urgente a las autoridades de aviación para que clarifiquen oportunamente las recomendaciones y condiciones comunicadas”, señala Avianca. De manera adicional, aclaró las siguientes alternativas para sus usuarios:

Reprogramar el viaje : En la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad, para volar hasta un año después de la fecha original del vuelo.

: En la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad, para volar hasta un año después de la fecha original del vuelo. Cambiar la ruta con origen/destino Cúcuta : Sin cobro adicional y sujeto a disponibilidad.

: Sin cobro adicional y sujeto a disponibilidad. Solicitar reembolso de los trayectos no utilizados.

Por otra parte, la marca anuncia que sus clientes podrán realizar los cambios o solicitar el reembolso a través del contact center, puntos de venta o agencias de viajes, si el tiquete fue comprado por esa vía. Por último, “Avianca reitera su compromiso y profundo aprecio por Venezuela, y su firme intención de retomar y ampliar los vuelos a favor de los pasajeros y de la conectividad de América Latina, en cuanto las condiciones lo permitan”, señalaron.

Iberia y Avianca cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad aérea emitida por EE. UU. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de : (123rf)

¿Qué pasa con las otras aerolíneas?

En línea con las decisiones de la marca colombiana, la aerolínea española Iberia, la portuguesa TAP, la trinitense Caribbean, la chilena Latam y la brasileña GOL han anunciado que tampoco ejecutarán los vuelos que tenían programados, con el objetivo de proteger a sus pasajeros.