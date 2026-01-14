Economía

Central Unitaria de Trabajadores convocó nueva jornada de concentraciones para el jueves 15 de enero

Por medio de un comunicado de prensa se dieron a conocer los detalles de la jornada.

Manuel Santiago Sánchez González

14 de enero de 2026, 8:44 p. m.
Nueva convocatoria por parte de la CUT. Foto: Semana- El País

En la tarde del 14 de enero de 2026, por medio de sus redes sociales, la Central Unitaria de Trabajadores convocó a una nueva jornada de movilizaciones en las plazas del país bajo la consigna “defensa de la democracia y la soberanía”.

Las concentraciones se desarrollarán en la tarde del jueves 15 de enero de 2026, en el caso de Bogotá, frente a la Embajada de Estados Unidos, a partir de las 3:00 p.m.

Hay que recordar que este tipo de manifestaciones se originan a raíz de las operaciones militares llevadas a cabo en suelo venezolano y tras el intercambio de opiniones entre Donald Trump y Gustavo Petro.

“En defensa de la democracia y la soberanía. Contra la injerencia gringa, ¡todas y todos a las plazas públicas del país! Bogotá: Frente a la Embajada de EE. UU. (Calle 24 Bis #48-50) Jueves 15 de enero de 2026 | 3:00 p.m.“, destacó la CUT en su cuenta oficial.

Por el momento, no se conocen más detalles sobre las movilizaciones en las diferentes ciudades del país. Sin embargo, se espera que estas se desarrollen en las plazas que tradicionalmente se utilizan en las convocatorias de la CUT o del Gobierno Nacional.

¿Por qué se convoca la marcha?

La movilización fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, que no ha estado de acuerdo con las últimas declaraciones y acciones ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las cuales se ha señalado la importancia de la lucha antidrogas tanto en Venezuela como en Colombia.

De manera adicional, la CUT ha mostrado su respaldo a las declaraciones del Gobierno Nacional y de las instituciones del país frente a las últimas decisiones tomadas en las relaciones internacionales del país.

El evento se desarrolló en la Casa Museo Quinta de Bolívar.
El evento se desarrollará en la Embajada de Estados Unidos. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @cutcolombia

Medidas de los entes de control

Por el momento, la alcaldía de Bogotá y las autoridades de control no se han pronunciado sobre la convocatoria ni sobre los mecanismos de diálogo que se emplearán para evitar disturbios o alteraciones al orden público. Sin embargo, cabe señalar que, en ocasiones anteriores, se ha contado con la presencia de la fuerza disponible y con efectivos de la alcaldía local para garantizar el diálogo entre las partes.

Las personas que deban desplazarse en las zonas aledañas a la Embajada de Estados Unidos deben tomar las medidas de precaución necesarias para evitar quedar atrapadas en medio de las afecciones al orden y la movilidad.

