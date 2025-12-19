Cinco predicciones sobre inteligencia artificial y transformación digital para 2026

A pocas semanas de finalizar el año, las empresas están entrando en un momento decisivo: la necesidad de redoblar su apuesta por la transformación digital. La presión por mantenerse competitivas, responder a consumidores más exigentes y adaptarse a ciclos tecnológicos cada vez más cortos ha llevado a que la adopción de inteligencia artificial (IA) deje de ser una opción innovadora para convertirse en un imperativo estratégico.

Bajo este panorama, las compañías no solo están acelerando inversiones en automatización, analítica y plataformas de IA, sino que también están reevaluando sus estructuras internas, sus modelos de talento y la forma en que integran la tecnología en la operación diaria.

De acuerdo con José Luis López, Cofundador de Timia, el gran desafío de 2026 no será tecnológico, sino humano. “Las empresas no solo deberán adoptar IA, sino hacerlo con propósito. Los despidos masivos en tecnología no responden a un rechazo de la IA, sino a una reestructuración del talento hacia funciones más analíticas y estratégicas”, explica.

López enfatiza que el reto estará en integrar la IA aumentando el valor humano, y garantizar que la automatización mejore el trabajo en lugar de simplemente reemplazarlo. “El futuro no es de la IA o de las personas, sino de la IA con las personas”, afirma.

Además, la ética volverá a ocupar un lugar central: las organizaciones deberán garantizar que sus sistemas de IA sean explicables, trazables y auditables. Estos elementos no serán opcionales, sino parte esencial de un desarrollo responsable que aporte valor sin generar, a medio plazo, riesgos jurídicos, operativos o reputacionales.

Asimismo, proyecta que en el 2026 la IA generativa pasará de ser un asistente creativo a una infraestructura de productividad. “Las empresas la integrarán en flujos completos, desde la generación de código y resúmenes legales”.

Frente a este análisis, TIMIA presenta las cinco tendencias que marcarán 2026:

La IA multimodalidad ya es una realidad.

Las herramientas actuales pueden leer PDFs, logs, audio y video. El desafío ya no es solo tecnológico, es organizacional. Muchas compañías no tienen sus datos gobernados ni sus procesos definidos para integrar IA sin generar fricciones o riesgos operativos.

La era de los PoC infinitos está llegando a su fin.

Esto no es porque los pilotos vayan a convertirse mágicamente en aplicaciones productivas, sino porque los CFO y los negocios están poniendo un límite: la inversión en IA debe traducirse en ahorro, eficiencia o ingresos y es que en 2025, sólo el 39% de las empresas declara que la IA ha tenido un efecto positivo en su EBIT (beneficio operativo) a nivel empresa según reporta McKinsey. Ya no hay espacio para experimentar sin retorno, las inversiones deben ser estratégicas.

Los agentes especializados serán inevitables… pero también arriesgados si se entrenan mal.

La narrativa del “ejército de agentes autónomos” es atractiva, pero irreal. Según, López, sin procesos claros, esos agentes solo amplificarán errores. Diseñados y gobernados adecuadamente, pueden asumir más carga operativa que varios equipos humanos combinados.

El gobierno de datos no es opcional.

No se trata solo de ética: las regulaciones que entrarán en vigor empujarán a las organizaciones a tomarse la IA en serio. La motivación será simple: evitar sanciones y gestionar el riesgo financiero asociado al mal uso de los datos.

La calidad, trazabilidad y explicabilidad de los datos dejarán de ser buenas prácticas para convertirse en un requisito operativo. Las organizaciones que no aseguren que sus modelos toman decisiones basadas en información correcta y verificable se enfrentarán a alucinaciones, sesgos, riesgos regulatorios y fallos productivos que pueden invalidar por completo cualquier implementación de IA.

El ROI será el nuevo criterio de supervivencia.

La IA deja de evaluarse por su potencial y pasa a juzgarse por resultados: reducción de costes, aumento de ingresos o mejoras en tiempos de entrega. Los proyectos sin impacto real desaparecerán rápidamente, y esa depuración será saludable para el ecosistema.