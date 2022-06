El colombiano Sergio Rincón fue designado como nuevo presidente de Bavaria a partir de este miércoles 1 de junio, después de la renuncia de Marcel Regis, quien llevaba en el cargo desde enero de 2019.

“Este tiempo me permitió desde liderar nuestra unidad de negocios en Río de Janeiro, hasta tener grandes experiencias en Sudáfrica y Colombia. Sobre este último reto, que inicié desde hace tres años y medio, solo tengo los mejores recuerdos e infinito agradecimiento a todo mi equipo de Bavaria - Colombia”, aseguró Marcel Regis tras el anuncio de su renuncia.

El nuevo presidente de la compañía productora de cerveza en Colombia es administrador de empresas y especialista en marketing de la Universidad Pontificia Bolivariana, con más de 23 años de experiencia en posiciones comerciales, logísticas y directivas.

Llega a la presidencia de Bavaria tras una trayectoria dentro de la industria, que incluye la vicepresidencia de Ventas de Grupo Modelo (México), así como la presidencia de Cervecería Nacional en Ecuador y la Cervecería Backus en Perú. Anteriormente, también se desempeñó como vicepresidente de Ventas de Bavaria.

“Me llena de mucho entusiasmo llegar a la presidencia de Bavaria, una compañía que ha sido un actor relevante de la historia de Colombia por más de 133 años y que tiene que mucho que aportar en la construcción del futuro, especialmente en el fortalecimiento de más de 300.000 micronegocios que hacen parte de nuestra cadena de valor. Asumo este reto con mucha responsabilidad e ilusión de poder aportar al desarrollo de Colombia y al progreso de sus comunidades”, indicó el nuevo presidente de Bavaria.

Sergio Rincón llega a la empresa tras un desempeño histórico de la compañía en 2021, en que la categoría cerveza en Colombia registró el consumo per cápita más alto de los últimos 25 años (52 litros), con base en una estrategia enfocada en lograr la expansión la categoría, a través de nuevos consumidores y nuevas ocasiones.

Sergio Rincón, nuevo presidente de Bavaria. - Foto: Bavaria

PayU sale de compras

Una de las claves para que funcione el comercio electrónico está en las plataformas que permiten que el comprador le pague al vendedor, ya sea con débito a su cuenta de ahorros (con el famoso botón PSE), con tarjeta de crédito o con efectivo. Esas plataformas son conocidas como pasarelas de pago y una de las más populares en el país es PayU, firma que nació en Colombia hace más de 18 años y que hoy es propiedad del gigante global de internet Prosus.

Tras dos años de fuertes crecimientos en las transacciones que pasaron a través de PayU en el país y en los 50 mercados en los que opera, la empresa decidió dar un nuevo paso para seguir creciendo localmente y, ahora, acaba de entrar al negocio de las Sociedades Especializadas en Pagos y Depósitos Electrónicos (Sedpes).

Estas entidades financieras son vigiladas por la Superintendencia del ramo y su función justamente es facilitar los pagos digitales de sus clientes. Una de las Sedpe pioneras es Movii, que está dedicada a las personas naturales, pero hay otras que están enfocadas en empresas.

Francisco león director PayU Latam - Foto: PayU

Ese último campo es el que le interesa a PayU y por eso le acaba de comprar a Credibanco la Sedpe que había creado, la cual se llama Tecnipagos y opera bajo la marca Ding. Esa firma, que funciona desde 2019, está enfocada en ayudar a los pequeños comercios a que puedan aceptar medios de pago distintos al efectivo.

Francisco León, director general de PayU para Latinoamérica, explica que llevaban varios meses analizando la posibilidad de entrar a participar directamente en el sistema financiero para ser mucho más que una plataforma tecnológica de pagos.

Con esto no solo diversifican su negocio, sino que ayudan a incrementar la adopción de pagos digitales entre el segmento no bancarizado, un gran protagonista del desempeño económico del país. Por este motivo, su foco con Tecnipagos son las pequeñas y medianas empresas que hoy están fuera del sistema financiero.

“Con esta compra ya no solamente vamos a ser procesadores de pago, sino también adquirientes, que son las entidades con licencia financiera para ofrecer servicios de venta presente, pagos sin contacto, walltes pagos a través de datáfonos y minidatáfonos, etc.”, explica este directivo y añade que el proceso que más quieren acelerar es el de los pagos sin contacto con tecnologías como tap on phone, en donde el comercio no requiere un dispositivo adicional como un datáfono, sino que puede recibir el pago con su propio celular.

León señala que en otros mercados en donde tiene presencia PayU como Polonia, Turquía e India, su oferta de productos es más amplia porque allí ya están habilitados para más servicios financieros. El cierre de la transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades financieras y de competencia, pero la aspiración es poder iniciar la integración con Tecnipagos entre junio y julio de 2022.