Comercio digital de seguros: el lado oscuro de los patrones comerciales

Aunque desde la Ocde y diferentes jurisdicciones internacionales se estén preocupando por una regulación de los Dark Commercial Patterns para proteger la autonomía de voluntad del consumidor, promoviendo guías y recomendaciones, aún existe un gran vacío regulatorio a nivel mundial y más aún en Colombia , que permite que los comerciantes de distintos niveles realicen estas prácticas sin un límite claro. Las prohibiciones y derechos actuales no son adecuados por sí solos para proteger a los consumidores de los patrones oscuros en su totalidad.

El mercado de seguros no es ajeno a este tipo de prácticas. La Autoridad Europea para Seguros y Pensiones, ha detectado diferentes estrategias en que se usan estos patrones. Prácticas como la manipulación, caso en el que se induce al comprador a optar por un seguro a través de métodos no éticos que infunden temor por eventos adversos al no contratarlo o el sentimiento de urgencia donde se coloca un tiempo límite para acceder a la oferta, son ejemplos claros.