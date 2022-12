El operador privado señala que no están recibiendo la remuneración adecuada, con base en el contrato suscrito en el 2018 con el Distrito.

Conflicto entre operadores de aseo no afectará el bolsillo de los bogotanos, dicen desde Promoambiental

Luego que SEMANA diera a conocer la denuncia realizada por ProcerAseo S.A.S., con respecto al aumento en el precio de la recolección de la basura en las zonas asignadas a Promoambiental, esta empresa decidió salirle al paso a los cuestionamientos realizados en su contra asegurando que han venido cumpliendo a cabalidad lo dispuesto en el contrato suscrito en el 2018 con la Alcaldía de Bogotá para la prestación del servicio de aseo.

En la denuncia contra Promoambiental, se señala que ésta ha venido facturando en promedio mensual unos 270.000 kilómetros lineales barridos en las siete localidades, pese a que lo dispuesto por el Distrito es de 136.000. En plata clara y sonante, este excedente le cuesta 2 mil pesos a cada usuario en su factura, según manifestó Alejandro Carranza, representante legal de ProcerAseo S.A.S. Esto significaría que, cada mes, esta empresa privada estaría cobrando 1.400 millones de pesos extra a Bogotá.

“Cuando a ellos los contrataron para barrer, debían ceñirse únicamente a lo que estaba establecido en el plan de limpieza y manejo de residuos. Para poner un ejemplo, les pusieron cinco calles, pero les dijeron que solamente se necesitaba barrer tres, dos veces por semana, pero están barriendo de la uno a la cinco, hasta cinco o seis veces por semana, para promediar todo esto y al final poder cobrar más, ignorando lo que decía el contrato que firmaron desde un comienzo”, dijo Carranza.

Frente a esto, Promoambiental manifestó que en la capital del país “algunos operadores del servicio de aseo que barren menos cantidad de kilómetros de vías y áreas públicas se vienen lucrando de manera irregular, recibiendo dinero que los bogotanos pagan”; por lo que afirmó que por esta situación no están recibiendo “la remuneración adecuada por los servicios que presta a la ciudad”.

“Con el propósito de lograr que se pague de acuerdo con la Ley y la Regulación, por los servicios efectivamente prestados por Promoambiental Distrito desde el 2018, en las 6 localidades del Área de Servicio Exclusivo 1 (ASE 1), se instauró un Tribunal de Arbitramento”, indicó.

Expresó que en noviembre del año pasado y por medio del procedimiento antes mencionado, se generó un falló a favor de la empresa y en el que se reconocía que “la distribución de los ingresos por los servicios de barrido y limpieza se habían realizado de manera errada y desequilibrada”, dado que los recursos pagados por la ciudadanía no llegan al operador que realmente efectúa la labor y por el contrario, se distribuyen a los demás prestadores que se lucran con sumas superiores a lo permitido por la regulación.

Lo anterior llevó a que se le ordenara a ProcerAseo S.A.S. a devolver a Promoambiental los dineros adicionales que repartió de manera errada a 4 operadores por servicios no prestados. El pasado mes de septiembre el fallo fue anulado por supuesta falta de competencias, sin embargo, el fondo de la discusión sigue en pie y sin resolver.

“Bogotá Limpia cumplió con el laudo devolviendo los dineros que este ordenaba a Promoambiental. Mientras tanto, los otros tres operadores (Área Limpia, Ciudad Limpia y LIME), junto con ProcerAseo , que incumplieron el laudo, incurriendo en fraude a resolución judicial, han emprendido una serie de acciones judiciales y legales; y han liderado acciones mediáticas con las que lograron que el Tribunal de Cundinamarca anulara el fallo vigente, con el propósito de no devolver los dineros que le corresponde a Promoambiental por el barrido realizado”, advierte.

Tras casi dos años de enfrentamientos entre los operadores del servicio de aseo en Bogotá ante diferentes instancias legales, la Corte Suprema de Justicia estaría por definir si mantiene en firme el fallo del laudo arbitral que involucra a estas empresas privadas; donde Promoambiental esperada con expectativa que la Alta Corte deje en firme lo dispuesto en el primer fallo en torno a este conflicto, “ya que, de insistir en la falta de competencias del tribunal de arbitramento sería un duro golpe a esta figura jurídica establecida en el derecho nacional e internacional”, indicó.

Finalmente, el operador privador aclara y enfatiza que “ni el servicio de aseo, ni la tarifa de los usuarios se verá afectado con este fallo que resuelve un pleito entre compañías privadas”, asegurando que los usuarios han venido pagando adecuadamente por los servicios de barrido y limpieza, de acuerdo a la tarifa definida por la Ley.

“Lo que se busca corregir es la forma de distribución de los recursos para garantizar que cada operador reciba el pago adecuado por los servicios prestados y no continúe el desequilibrio en el que 4 operadores se sobre remuneran por servicios que no prestan, mientras que Promoambiental no recibe el pago completo por los servicios que realiza en 7 localidades de la ciudad”, finaliza la misiva emitida por el operador privado.