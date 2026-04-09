Dian y gremios fortalecen consensos de cara al nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero

La Dian anunció que actualmente existen varios acuerdos fundamentales entre la administración y el sector privado con algunos pocos asuntos que aún son objeto de debate.

La entidad señala que los puntos de encuentro marcan la culminación de meses de diálogo constructivo entre la DIAN y el sector privado.

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“Más allá de un trámite legislativo, estamos ante una construcción conjunta que responde a las realidades actuales del país y que protege a quienes cumplen la ley”, señaló el director general de la institución, Carlos Emilio Betancourt Galeano.

Carlos Emilio Betancourt,director general la Dian Foto: Redes sociales

La Dian señala que el proyecto es una prioridad para el país. Al contar con reglas de juego claras y sanciones firmes, se reducen los incentivos a la competencia desleal, la falsificación No. 055 Información Pública marcaria, y se generan procesos aduaneros más simples y rápidos para empresas y ciudadanos.

Además, establece herramientas para sancionar el contrabando y disuadir la evasión fiscal, el fraude aduanero y los delitos conexos como el lavado de activos.

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“Hemos logrado ponernos de acuerdo en la mayoría de los temas. Ahora revisaremos el articulado para darle la aprobación final y facilitar que este proyecto de ley sea sancionado en el Congreso antes del 20 de junio”, señaló Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior - Analdex.

Por medio del portal de la Dian y los asesores de la entidad, las personas pueden conocer de primera mano todos los acuerdos a los cuales se han llegado y las implicaciones para cada una de las partes.

La entidad compartió los detalles por medio de un comunicado de prensa. Foto: Colprensa

“De otra parte, el proyecto de ley marca un importante avance en términos de garantías procesales para los usuarios aduaneros sin sacrificar las facultades de la autoridad aduanera en su lucha permanente contra el contrabando. Este proyecto de ley promueve la confianza y estabilidad jurídica”, dijo el director Betancourt.

La Dian reafirmó su compromiso de mantener un diálogo democrático y técnico, asegurando que el país cuente con el mejor arreglo institucional posible antes del 20 de junio de 2026.