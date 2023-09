Con cautela, pero a paso firme avanzan los negocios empresariales

Las operaciones de fusiones y adquisiciones se han movido a la cadencia de la economía no solo en Colombia, sino también en la región. Si bien el año pasado hubo una gran actividad de compra y venta de empresas, y de la operación histórica de las ofertas públicas de adquisición de Sura y Nutresa, en medio de un año de crecimiento, 2023 –caracterizado por un proceso de desaceleración– arrancó con un apetito menor.

“Esta tendencia a la baja no solo obedeció a la incertidumbre generada por la entrada del nuevo Gobierno y a las llamadas reformas estructurales que se propusieron ante el Congreso de la República, lo que produjo incertidumbre en los inversionistas , sino también tuvo como causa la amenaza de recesión de Estados Unidos aunada a los efectos económicos de la invasión de Rusia a Ucrania”, señala Lina Uribe, socia de Gómez Pinzón.

El intercambio de acciones y la operación entre el Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) para el desenroque de este último; la compra de HDI del negocio de Liberty Seguros en Brasil, Colombia, Chile y Ecuador; la creación de la plataforma aeroportuaria de Odinsa y Macquarie; el apetito por negocios de infraestructura, en especial vías que ya están operando, no en fase de construcción ; la adquisición de Advent de la mayoría accionaria de la operadora hotelera GHL, y movidas como las de la chilena Parque Arauco, que se ha quedado con posiciones mayoritarias de centros comerciales, como Titán Plaza en Bogotá, marcaron la agenda.

Una de las principales discusiones es qué tanto influye en las operaciones de fusiones y adquisiciones la coyuntura política local. Para Aristizábal, influye, pero no es determinante. “Los inversionistas (tanto colombianos como extranjeros) tienen una línea roja: la seguridad jurídica. En el momento en que la seguridad jurídica sobre sus inversiones se ponga en entredicho, ese inversionista perderá el interés de invertir en el país y buscará liquidar sus posiciones. Si la seguridad jurídica se mantiene, la inversión seguirá fluyendo. En esa medida, mientras la coyuntura política no se traduzca en un ataque directo a la seguridad jurídica de la inversión, las decisiones sobre fusiones y adquisiciones se seguirán dando. Por supuesto, el enfoque legislativo y el diseño de incentivos fiscales dirigirán la atención de los inversionistas hacia unos u otros sectores, pero, por el momento, no se prevé que la coyuntura afecte dramáticamente la toma de decisiones”, asegura.