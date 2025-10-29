Empresa automotriz anuncia el despido de más de 1.200 empleados a nivel mundial

Una de las principales empresas del sector automotriz anunció el despido de más de 1.200 colaboradores que realizan labores de producción.

General Motors (GM) destacó, por medio de sus voceros, que despedirá a diversos empleados involucrados en los sectores de vehículos eléctricos (EV) y plantas de baterías.

Las principales razones se deben a la disminución de los pedidos de este tipo de automotores y a las dificultades que ha presentado el sector durante el último año.

La empresa anunció las últimas noticias por medio de sus voceros. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por el momento, no se conoce cómo será el proceso de despido de los empleados ni si este se ejecutará por fases.

La marca automotriz tiene presencia en los principales mercados del mundo, por lo cual se esperan las reacciones de los sectores involucrados.

En el presente año, el mercado automotor ha sufrido varios percances debido a las disputas comerciales que se han desarrollado entre las principales naciones del mundo, las cuales han aumentado los costos de producción de los vehículos.

Actualidad económica de la empresa

El fabricante de vehículos estadounidense informó, en un comunicado, que sus ingresos se situaron en 48.600 millones de dólares, un 0,3 % menos que el año anterior, pero por encima de los 45.040 millones previstos por el consenso de los analistas de FactSet.

Por otro lado, GM no cumplió con las expectativas de beneficios netos, que se situaron en 1.300 millones de dólares, menos de la mitad de los 3.030 millones registrados en el tercer trimestre de 2024.

GM prevé ahora que el costo arancelario de 2025 se ubicará entre 3.500 millones y 4.500 millones de dólares, una reducción de 500 millones respecto a una previsión anterior.

General Motors decidió restructurar las operaciones de Durant Guild en China. | Foto: Getty Images

La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, destacó las inversiones adicionales de la empresa en la producción de automóviles en Estados Unidos, tras los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. Barra señaló una inversión de capital de 4.000 millones de dólares durante los próximos dos años en los estados de Tennessee, Kansas y Míchigan.

La compañía proyectó ganancias anuales de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares, por encima del rango anterior de 10.000 a 12.500 millones de dólares. Además, anunció el 14 de octubre un gasto de 1.600 millones de dólares en el tercer trimestre, debido a una reestructuración estratégica en el sector de los vehículos eléctricos.