Federico Gutiérrez responde a posibles investigaciones por parte de dos Superintendencias tras cambios en dirigencia de ISA

Aunque estas entidades no han hecho un pronunciamiento oficial sobre la posible investigación, se dice que esta se basaría en el hecho de que ISA es una empresa listada en el mercado público de valores y que, por ende, no se puede dar a conocer la información confidencial de lo que se debate en las juntas directivas y, menos aún si no es oficial (el nombramiento de Carrillo todavía no está en firme).