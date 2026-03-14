ISA anuncia que su Junta Directiva notificó a Jorge Andrés Carrillo la terminación unilateral de su contrato de trabajo

En la tarde del sábado 14 de marzo, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) señaló por medio de un comunicado de prensa que, al confirmarse por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado la nulidad del nombramiento de Jorge Andrés Carrillo, la junta directiva del grupo le comunicó al empresario la terminación unilateral de su contrato de trabajo a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia proferida.

Consejo de Estado ratifica salida de Jorge Carrillo de ISA: el expresidente había presentado un recurso para evitar su despido

Jorge Andrés Carrillo había presentado un recurso en contra del Consejo de Estado, el cual fue desestimado en la tarde del viernes 13 de marzo, momento en el cual se confirmó la nulidad en el proceso de elección para el cargo.

Más vale tarde que nunca. pic.twitter.com/9XvZ8Fjva5 — Mauricio Téllez (@Mauriciotellez) March 14, 2026

“Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) informa que, la Junta Directiva, en decisión adoptada el 14 de marzo de 2026 celebrada a través de voto por escrito, por unanimidad, instruyó a la administración para notificar al señor Jorge Andrés Carrillo la terminación unilateral de su contrato de trabajo a partir de la fecha de ejecutoria de la Sentencia proferida el pasado 26 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en virtud de la cual se declaró la nulidad de su nombramiento como Presidente”, señaló ISA.

¿Qué indicó la Sección Quinta del Consejo de Estado?

Por medio de una comunicación, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad del nombramiento. El ente encargado anunció las razones por las cuales Carrillo no debió ser considerado para el cargo.

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En la primera comunicación, se señaló que, a lo largo del proceso de selección de Jorge Andrés Carillo, hubo una modificación sustancial en los criterios de evaluación cuando el proceso de selección ya se encontraba avanzado y se había realizado una primera calificación de los aspirantes, entre los que el demandado ocupaba los últimos lugares.

Jorge Andrés Carrillo fue notificado de la cancelación del contrato como presidente de ISA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“En cuanto a la posterior evaluación de su hoja de vida por parte de la firma cazatalentos, la providencia también fue expresa. Tal como se indicó en los párrafos 132 y 195, Korn Ferry concluyó que el señor Jorge Carrillo no debía ser considerado para una posición de alta dirección en una empresa de infraestructura grande, regional, pública y financieramente sofisticada como ISA. En esa medida, no recomendó su aspiración y lo ubicó dentro de los candidatos menos calificados, circunstancia que refuerza la claridad del fallo y no da lugar a la aclaración de la decisión“, precisó el Consejo de Estado.

Hay que señalar que la terminación del contrato se daría con la fecha de la sentencia de única instancia, el 26 de febrero de 2026, en la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica SA ESP (ISA).