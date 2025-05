“La IA se debe entender como un gimnasio y no un spa”, experto habla sobre la implementación de la Inteligencia artificial en los negocios

A pesar de que es un concepto que se ha interiorizado en la cotidianidad, la Inteligencia Artificial y su aplicación es algo que muchos todavía no logran entender a cabalidad, pero que apremia, ya que es un futuro inminente para el éxito de cualquier negocio.

“La IA se debe entender como un gimnasio y no como un spa. Esto es un tema donde tienes que entrar a trabajar con esas herramientas y generar el músculo y sobre todo, siempre entender que la inteligencia artificial no es de valor si no la trabajas con la inteligencia humana, entonces la inteligencia humana es la que viene a darle el driver”.