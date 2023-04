“La solución que proponen es ir a hacer cola en el aeropuerto a ver si sobran puestos”: el calvario de miles de colombianos que compraron tiquetes en Viva y Ultra Air

Un verdadero ‘viacrucis’ es el que vienen enfrentando los usuarios de Viva Air y Ultra Air, por cuenta del cese de operaciones de estas dos aerolíneas de bajo costo y que afectó los planes de vacacionales que muchos tenían para esta temporada de Semana Santa.

Desde el pasado 27 de febrero cuando estalló la crisis, los miles de pasajeros afectados han tenido que depender de la “buena voluntad” de las otras aerolíneas que operan en el país, que en la medida de su disponibilidad, han ido reubicando a los usuarios perjudicados; logrando que muchos hayan logrado arribar a sus destinos. Sin embargo, el drama no ha concluido, sino que, por el contrario, está mostrando señales que puede agravarse aún más, debido a que todavía falta por resolverle a los otros miles de ciudadanos que adquirieron tiquetes para los meses siguientes y hasta el 2024.

Por el marco de la coyuntura de Semana Santa, se estableció a través de acciones articuladas entre el Gobierno nacional, autoridades del sector del transporte aéreo y las aerolíneas que están funcionando sin contratiempo (Avianca, Latam, Wingo, EasyFly y Satena), un plan de acción que está dando cierta respuesta a los viajeros que tenían vuelos confirmados para estas fechas. No obstante, la gran inquietud que ronda en el país es qué va a pasar cuando ya finalice esta “mini-temporada turística” con el resto de ciudadanos que tienen planes de viaje, que invirtieron dinero para ello, y que compraron boletos de avión con las dos aerolíneas que se han declarado en quiebra.

Cuénteme su historia. ¿Compró tiquetes de Viva Air y Ultra Air para Semana Santa y hacia qué ciudad iba? Al final, ¿pudo viajar, cómo hizo, tuvo que cambiar su destino? — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) April 8, 2023

Los afectados de Viva Air y Ultra Air contaron a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, a través de Twitter que no les dan respuestas claras frente al retorno del dinero, por lo que han optado por hacer pública su situación a través de las redes sociales, esperando con ello que tanto las directivas de las aerolíneas como desde el mismo Gobierno nacional, les brinden una solución y que esta no se quede solo en pronunciamientos. Ese es el caso del usuario en Twitter identificado como @dannyoszerowicz quien relató el calvario que vivió durante estos días Santos para llegar a Santa Marta desde Cali, y los costos adicionales que le tocó pagar por esta situación.

El usuario Danny Osz expresó por vía Twitter las afectaciones que ha tenido en esta Semana Santa por culpa de Ultra Air. - Foto: Captura de pantalla de twitter publicado por @dannyoszerowicz

Una situación similar también la expuso la usuaria @DanielaBuelvasL que compró un boleto de avión para la capital argentina, y que debido a la nula solución que tuvo de parte de la aerolínea con la que adquirió el tiquete, le tocó realizar un doble gasto para poder viajar, según lo tenía planeado. Es decir, que si en promedio el precio del vuelo hacia Buenos Aires tenía un costo de 5 millones de pesos, a esta colombiana no le quedó otra opción que pagar entre un 25% o 30% de la inversión inicial para poder llegar a su destino, esto si se tiene en cuenta los datos de Kayak frente al alza que han tenido los tiquetes aéreos para esta temporada vacacional de Semana Santa.

La usuaria identificada como @DanielaBuelvasL también relató los inconvenientes que tuvo para viajar a Buenos Aires, Argentina. - Foto: Captura de pantalla de twitter publicado por @DanielaBuelvasL

Y como si los testimonios anteriores no fueran una radiografía suficiente al problema, la usuaria de la cuenta @MerlynSoto1 no dudó en expresar los martirios que le ha causado el haber reservado no uno, sino tres tiquetes ida y vuelta para San Andrés; donde sostiene que no solo la aerolínea se ha quedado “muda” frente a una solución, sino que tampoco ha sido factible para ella el poder acogerse a las medidas ofrecidas por las otras aerolíneas que están llevando pasajeros al archipiélago, esto debido a que significan más gastos de los que ya ha realizado.

La usuaria de la cuenta @MerlynSoto1 también dio a conocer por vía twitter las afectaciones que ha sufrido por cuenta de un vuelo programado con Ultra Air hacia San Andrés. - Foto: Captura de pantalla de twitter publicado por @MerlynSoto1

Estos relatos se le suma el del usuario @RacithG cuyo viaje familiar por motivo de esta temporada vacacional se convirtió en todo, menos en una experiencia agradable. Esto debido a que la aerolínea con que decidieron viajar no les cumplió, no les ha resuelto la devolución del dinero y al final, tuvieron que llevar a cabo el “paseo de Semana Santa” por carretera.

El usuario identificado como @RacithG expuso el drama que vivió en esta Semana Santa por cuenta del no servicio de Ultra Air. - Foto: Captura de pantalla de twitter publicado por @RacithG

Así mismo, los afectados aseguran que al contactarse con las aerolíneas, estas les indican que estarán en contacto con el usuario para resolver su solicitud. Pero, al final, les toca irse a los aeropuertos a hacer fila, ya que es en las terminales aéreas en donde con la presión ciudadana, lograr respuesta. “Tengo dos pasajes para Cartagena el 17 de abril regreso 21 de abril, hice el reclamo lo único que recibí fue un mensaje diciendo que estarían en contacto, la solución que proponen es ir a hacer cola en aeropuerto a ver si sobran puestos. Tuve que suspender reservaciones ante la incertidumbre”, indicó un usuario identificado como @opinado98620806. Como este, también otro indicó desde la cuenta @johnmario311 que le tocó cancelar todas las reservas de hotel que tenía programadas, debido a que no fue posible viajar a Riohacha.

El usuario @johnmario311 se sumó a las voces de los miles de pasajeros que han resultado afectados por cese de operaciones de Viva Air y Ultra Air. - Foto: Captura de pantalla de twitter publicado por @johnmario311

Pero también hay ciudadanos que lograron salvar su viaje de Semana Santa, debido al apoyo que brindaron aerolíneas como Avianca, que lograron reacomodar a viajeros que tenían vuelos programados para estas fechas y que lograron, llegar a sus destinos. Vale la pena destacar que la mayoría de los pasajeros que adquirieron tiquetes aéreos con Viva Air y Ultra Air, tenían pensado pasar esta temporada vacacional en ciudades del Caribe colombiano, mostrando con ello, que esta fue la zona del país que más se ha visto perjudicada con la suspensión de servicios de las dos aerolíneas.

Estos son algunos testimonios de ciudadanos que manifestaron que gracias a Avianca lograron salvar su viaje en Semana Santa. - Foto: Captura de pantalla de comentarios de usuarios de Twitter a post realizado por la directora de SEMANA @VickyDavilaH

Estos son algunos de los testimonios de miles de ciudadanos afectados por la suspensión de servicio de estas dos aerolíneas de bajo costo, donde sus directivos no han dado la cara a los afectados, sino que por comunicados se han limitado a ofrecer disculpas, asegurando que los motivos que los llevaron a tomar esta drástica decisión se debe a las dificultades financieras que han venido arrastrando en los últimos meses. Sin embargo, el proceder poco transparente de las dos aerolíneas y como lo expresó el propio Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, llevaron a que se cogieran “más de 100.000 millones de pesos que no eran de ellos, que eran de los pasajeros”, según expresó el funcionario en diálogo con SEMANA.

Mientras se resuelve en las instancias legales las afectaciones a los usuarios, donde las respuestas no serán tan rápidas como fue el cese de operaciones de Viva Air y Ultra Air, los ciudadanos que tienen tiquetes reservados para los meses venideros, deberán estar expectantes a “los pañitos de agua tibia” que se vayan implementando por parte del Gobierno nacional, debido a que aún no hay una solución estructural en torno a la crisis y que con esta se pueda vislumbrar una continuidad del modelo “low cost” en el transporte aéreo colombiano.