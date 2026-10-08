Lanzan campaña para promover el consumo de carne de cerdo en el país

Con el propósito de seguir conquistando nuevos espacios en la mesa de los colombianos y ampliar las ocasiones de consumo, la campaña Come Más Carne de Cerdo Colombiana de Porkcolombia-Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP), anuncia el lanzamiento de su alianza con “Tulio Recomienda”, una serie de contenidos audiovisuales protagonizada por el reconocido creador gastronómico Tulio Zuloaga, que desde hoy y hasta finalizar el año recorrerá el país para mostrar una nueva mirada sobre el consumo de la carne de cerdo.

“La carne de cerdo dejó de ser una proteína de festividades”: el sector se proyecta como líder del agro colombiano para 2030

A lo largo de este recorrido, Tulio visitará diez ciudades de Colombia en una travesía culinaria que busca evidenciar la versatilidad del cerdo más allá de sus preparaciones tradicionales. Desde recetas prácticas y accesibles para el hogar, hasta experiencias en restaurantes que están sofisticando su uso, pasando por el descubrimiento de propuestas de cocina popular y callejera, la serie propone una narrativa cercana, aspiracional y profundamente conectada con la cultura gastronómica del país. La gira incluirá a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Cartagena, Bucaramanga y Pereira.

La iniciativa surge en un contexto altamente favorable para la categoría. De acuerdo con el más reciente informe del panel de hogares de Worldpanel by Numerator, con corte al 30 de junio, la carne de cerdo alcanzó una penetración histórica del 98 % en los hogares colombianos, consolidándose como una de las proteínas con mayor presencia en el país. A esto se suma un consumo per cápita en constante crecimiento, que hoy se sitúa en 15.8 kilogramos por persona al año con una proyección de 17 kilos por persona a cierre de 2026.

Tulio Recomienda Foto: Gettyimages

Sin embargo, el reto de la industria trasciende la penetración: se trata ahora de ampliar las ocasiones de consumo y diversificar las formas en que los colombianos integran la carne de cerdo en su día a día. En ese contexto, “Tulio Recomienda” se convierte en una plataforma clave para inspirar, educar y conectar con nuevas audiencias, mostrando cortes, preparaciones y formatos que responden a estilos de vida contemporáneos.

“La carne de cerdo colombiana tiene un potencial enorme que aún estamos descubriendo. Las personas en Colombia aún piensan que el cerdo solamente es costilla, chicharrón o lomo, pero el cerdo es mucho más. Y esta serie busca precisamente eso, acercar a las personas a nuevos cortes, nuevas formas de prepararla, perderle el miedo a explorar y entender que es una proteína versátil, accesible y llena de posibilidades”, señala Tulio Zuloaga.

La porcicultura colombiana le apuesta a la innovación y la sostenibilidad

Por su parte, Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia-FNP, destacó el valor estratégico de esta iniciativa dentro del desarrollo de la categoría: “Hoy la carne de cerdo ya está presente en prácticamente todos los hogares colombianos. El desafío que tenemos como industria es seguir creciendo en frecuencia y en ocasiones de consumo, y eso solo se logra inspirando a las personas con nuevas formas de preparación, nuevos cortes y experiencias gastronómicas. Nuestra alianza con Tulio es una apuesta por acercar la carne de cerdo a la vida cotidiana de los colombianos, desde la innovación, la cultura y el orgullo por lo nuestro”.

Con esta alianza, Porkcolombia-FNP reafirma su compromiso con el fortalecimiento del consumo interno, apoyándose en una voz influyente y creíble dentro del ecosistema gastronómico para seguir posicionando al cerdo como una proteína protagonista en la cocina colombiana.

Los contenidos del especial estarán disponibles en las plataformas digitales de TikTok e Instagram de @TulioRecomienda y de @ComeMásCarneDeCerdo y se publicarán de manera progresiva hasta finales de año, invitando a los colombianos a redescubrir el cerdo, una receta a la vez.