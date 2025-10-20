Suscribirse

Energía

Las empresas colombianas siguen apostando por la autonomía energética con sistemas solares híbridos

Durante Expo Solar Colombia 2025 se presentó una nueva tecnología que busca garantizar energía continua para las empresas y reducir su dependencia de la energía eléctrica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
20 de octubre de 2025, 8:14 p. m.
La instalación de placas solares requiere un análisis previo en la vivienda.
Con tecnología de Jinko Solar y financiación de Rentek, Magna Solar lanza en Expo Solar Colombia 2025 un sistema híbrido que garantiza energía 24/7 para empresas, incluso sin conexión a la red eléctrica. | Foto: Getty Images

En el marco de Expo Solar Colombia 2025, se presentó un nuevo sistema de energía solar autónoma dirigido al sector empresarial e industrial del país. La propuesta, desarrollada por MagnaSolar con apoyo tecnológico de Jinko Solar y financiación de Rentek, busca ofrecer a las compañías energía continua las 24 horas del día, incluso en ausencia de la conexión a la red eléctrica.

El sistema combina paneles solares de última generación, baterías de alta capacidad y un inversor inteligente, permitiendo un suministro constante de electricidad. A diferencia de los modelos convencionales, que dependen del sistema interconectado nacional, esta alternativa pretende garantizar independencia energética y protección frente a las variaciones tarifarias.

El proyecto es liderado por Alfonso Ávila, fundador de EasyFly y ahora fundador de MagnaSolar.
El proyecto es liderado por Alfonso Ávila, fundador de EasyFly y ahora fundador de MagnaSolar. | Foto: MagnaSolar

Según la empresa, el modelo podría contribuir a reducir hasta en un 50% de los costos eléctricos de las compañías que lo adopten , fortaleciendo al mismo tiempo su sostenibilidad ambiental. Además el esquema de financiación de Rentek permite acceder a esta tecnología sin necesidad de realizar inversiones iniciales elevadas.

SEMANA habló con Alfonso Ávila, presidente de MagnaSolar, donde mencionó que la iniciativa responde a un momento clave para el país: “Es una gran oportunidad participar en la matriz energética nacional con energía solar, porque es la fuente más económica del mundo. Su materia prima, el sol, es gratuita e ilimitada, a diferencia de otras fuentes costosas y finitas”.

Ávila también resaltó que la energía solar apenas representa un 6% de la matriz energética del país, lo que abre un amplio margen para su expansión. “Tenemos un 94% de espacio para sustituir fuentes más caras y contaminantes. Eso convierte esta transición en una necesidad estratégica no solo ambiental sino económica”, añadió.

El desarrollo apunta especialmente a parques industriales, operadores de energía y grandes corporaciones, sectores que enfrentan el reto de mantener su competitividad mientras cumplen con los compromisos de transición energética.

La energía solar se ha convertido en una de las alternativas más eficientes y sostenibles para generar electricidad.
La energía solar se ha convertido en una de las alternativas más eficientes y sostenibles para generar electricidad. | Foto: Getty Images

La iniciativa se enmarca en un contexto global donde la energía solar se consolida como una de las fuentes más rentables y limpias. Colombia, por su ubicación geográfica, cuenta con un potencial destacado para aprovechar la radiación solar, especialmente en regiones del Caribe y la Orinoquía.

Contexto: Tres jóvenes pastusos que convirtieron la energía solar en motor de progreso para el suroccidente colombiano

La presentación de este sistema en Expo Solar Colombia 2025 marca un nuevo paso en los esfuerzos por democratizar la independencia energética y fortalecer el papel de las empresas privadas en la adopción de energías renovables.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Super Astro Sol: consulte si fue el ganador del sorteo del lunes 20 de octubre

2. Gustavo Petro dijo que no responderá la carta de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe: “Uno ha sido condenado”

3. Uber lanza nuevo programa para que conductores ganen dinero extra sin conducir

4. Canal y hora para ver la definición de la serie de campeonato de la Liga Americana

5. Amazon ofrecerá más de 250.000 empleos para la temporada de fin de año. Así puede aplicar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Energía renovableTransición energéticaEnergía solarEmpresasPáneles solaresSostenibilidad Medio ambienteElectricidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.