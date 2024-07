Lecciones de una huelga histórica en Mintrabajo

Sea que realmente se reanude el servicio público prontamente o no, la dilatada inactividad de los funcionarios de Mintrabajo deja muchas lecciones sobre la mesa. En primer lugar, no pasa desapercibido que haya sido en el ministerio de los trabajadores donde los mismos trabajadores llevaron a las cuerdas a la Ministra y a su viceministro, todos ellos curtidos líderes sindicales que dirigieron decenas de ceses de actividades en el pasado. Es decir, sindicalistas versus sindicalistas.

En este contexto, llamó poderosamente la atención que la misma Ministra de Trabajo públicamente en medios de comunicación advirtiera que las garantías de la realización de una huelga no incluían el bloqueo de las instalaciones del empleador y tampoco era posible pagar por servicios no prestados. Esto hizo que las mismas organizaciones sindicales en huelga llevaran a la misma OIT la denuncia en contra del gobierno colombiano por conductas antisindicales en cabeza de la ministra sindicalista.

Por último, se conoció que uno de los motivos de la huelga imputable al empleador (Ministerio de Trabajo) consistió en el impago de una bonificación salarial pese ser producto de un acuerdo con las organizaciones sindicales y cuya intención de pago por el Ministerio (forzada por la huelga) finalmente fue desautorizada expresamente el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por no ser parte del campo de negociación colectiva de empleados públicos.

La huelga es un derecho que no es absoluto y debe ejercitarse en el marco de la protección que provee la legislación laboral y la doctrina internacional, salvaguardando los derechos e intereses de los trabajadores no huelguistas y de los empleadores.

Los límites al ejercicio del derecho a la huelga no pueden hacer nugatoria su efectividad pero tampoco pueden desconocerse, eliminarse o inaplicarse so pretexto de garantizarla. La huelga como mecanismo de presión económica no puede ser anárquica y menos aún impune en sus excesos.