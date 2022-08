Mario Hernández denunció que lo están suplantando en redes sociales

Con una de las empresas más sólidas del país y una planta de empleados que ronda los 500 puestos directos y más de 100 indirectos, el empresario colombiano Mario Hernández se ha posicionado como uno de los personajes más influyentes en las redes sociales, donde ha dejado clara su posición frente a lo que pasa en el panorama nacional.

Sus diferencias con el gobierno de Gustavo Petro, las críticas al giro que se le quiere dar al modelo económico del país y al manejo que se le está dando a algunos temas relacionados con el proceso de paz, así como el abierto apoyo al expresidente Iván Duque, son algunas de las posiciones que ha dejado claras en este medio.

Recientemente, este personaje se vio inmerso en una polémica, la semana pasada, cuando asustó a muchos colombianos con un mensaje en el que decía que el Grupo Éxito se iría de Colombia, información que al final él mismo rectificó, argumentando que fue víctima de un mensaje falso que se estaba moviendo en redes.

“El grupo GPA, consorcio francés y dueño del 70 % de los almacenes Éxito, ha tomado la decisión de retirar sus inversiones en Colombia. Se va el Éxito del país. Sobra indicar el motivo”, fue el mensaje que subió el empresario, el cual se hizo viral rápidamente.

Luego, Hernández corrigió: “¡Es falso! El Grupo Éxito ya confirmó que seguirá en el país. Estoy de acuerdo con que hay que verificar la información, pero esto sirvió para que el presidente del grupo desmintiera estas noticias, y se quedarán en Colombia”.

Si bien este incidente no pasó a mayores, ayer miércoles 17 de agosto, el empresario santandereano hizo una seria denuncia, según la cual algunos inescrupulosos están usando su imagen para publicar mensajes que él no ha dicho y generar pánico entre los colombianos, razón por la que pidió a la gente no creer.

Según las imágenes publicadas por Mario Hernández en su cuenta de Twitter (@marioherzam), en los mensajes se dice que han tenido que cerrar varias de sus tiendas en todo el país, despidiendo a centenares de trabajadores. También se menciona a Ecopetrol, diciendo que estaría cerca de un proceso de liquidación.

Aqui otro intento de suplantación. Mucho desocupado en redes sociales. No se dejen engañar, Mario Hernández piensa es así: #YoCreoEnColombia

“Aquí otro intento de suplantación. Mucho desocupado en redes sociales. No se dejen engañar, Mario Hernández piensa es así: #YoCreoEnColombia”, dice el trino publicado por Hernández.

En otro mensaje hace referencia a un video que circula en las redes sociales, en el cual se suplanta su voz para hacer referencia a una supuesta crisis económica que enfrenta Colombia. Vale la pena resaltar que si bien este empresario es un claro contradictor de Gustavo Petro, hasta el momento no ha dicho que el país esté pasando por un mal momento.

Otra vez malitencionados pusieron a cicular este video, que repito, es TOTALMENTE FALSO. No es mi voz, no son mis ideas y no es lo que pienso. Feliz día!!!

Una de las más recientes críticas de Mario Hernández hacia el Gobierno nacional actual fue contra la reforma tributaria, la cual se dio publicando un gráfico en sus redes sociales sobre la iniciativa, que es de gran importancia para el Gobierno.

En la imagen se observa lo que sería un supuesto impacto para los empresarios con la normativa, con los impuestos de renta, al dividendo y a la riqueza. Según el gráfico, de cada 100 pesos recibidos, 70 se irían en impuestos y 30 para el empresario. “Habrá más inflación (...) del cuero salen las correas”, escribió el empresario.

Habrá más inflación todo lo paga el producto ! Del cuero salen las correas

Así mismo, el empresario lanzó duras críticas al encuentro que sostuvieron varios empresarios la semana pasada con el presidente Petro en el Congreso de la Andi en Cartagena, frente al cual se mostró muy molesto y criticó a “los empresarios como focas aplaudiendo en Cartagena! Urgente un Fabio Echeverry”.