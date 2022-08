Michel Olmi, fundador de Justo & Bueno, se despachó contra la SuperSociedades luego de ser multado

El famoso y enigmático empresario Michel Olmi, gestor del modelo de negocio de tiendas de descuento duro, tipo Justo & Bueno, D1 y Tostao, poco suele aparecer.

Pero en esta ocasión, luego de la sanción que le impuso la Superintendencia de Sociedades, por no haber acatado los requerimientos de la entidad y por la ausencia de explicaciones que justifiquen las omisiones, aceptó dar una explicación en SEMANA. “Siempre he actuado honestamente, respetando la ley y con buena fe”, dijo para empezar.

En el proceso de liquidación de Justo & Bueno, luego de que la cadena de tiendas que tenía en el país la tercera parte del mercado de esta línea de negocios, la Superintendencia empezó las revisiones y, según lo expresado por el superintendente Billy Escobar a SEMANA, actualmente adelantan investigaciones para saber quiénes son las compañías que están ligadas a Olmi, luego de que pasó el tiempo y el empresario no acató la solicitud de la entidad de vigilancia, de presentar documentos como certificación de la evolución de la composición del capital de la sociedad extranjera, el nombre de sus controlantes y beneficiarios finales, una certificación de las inversiones que posee o ha poseído la misma en compañías constituidas en Colombia, directa o indirectamente y copia del contrato de acuerdo de accionistas o cualquier otra denominación, que contenga directrices sobre la adopción de las decisiones por parte del máximo órgano social de Reve Group, Inc., en el que Olmi es el representante legal y presidente de dicho grupo.

El debido proceso

Al ser consultado por SEMANA, Olmi dijo que la información la ha conocido a través de los medios de comunicación. Al respecto, manifestó que “lo que tengo que decir es que no he sido notificado de ninguna resolución, lo cual deja en evidencia que no se está respetando el debido proceso en este caso y que el acto sancionador ni siquiera está en firme”.

En relación con el señalamiento desacato por parte de la SuperSociedades, el poderoso empresario expresó: “atendí todos los requerimientos hechos por la Superintendencia de Sociedades de comparecencia a diligencias personales, como consta en el expediente. Los requerimientos de información de que no disponía o de documentos que no estaban en mi poder, por supuesto, no pudieron ser atendidos, y eso no implica ninguna clase de entorpecimiento”.

Da que te vienen dando

Desde la perspectiva de Olmi, el empresariado espera que la SuperSociedades tome otro camino para ejercer su misión. “Por el bien del empresariado colombiano, esperamos que la Superintendencia de Sociedades recupere el prestigio y el rigor”.

Se despachó con el superintendente Escobar, a quien envió un mensaje contundente, “en lugar de filtrar investigaciones y de confundir funciones judiciales y administrativas en los medios de comunicación, con lo que quedan viciadas todas las actuaciones, debería estar explicando por qué estuvieron un mes caídos todos los sistemas de la Superintendencia bajo su administración”.

Billy Escobar Pérez - Foto: Suministrada

¿Pagará la multa?

El empresario señaló además que “en cualquier caso, si la multa queda en pie la honraré, pero sorprende la cantidad de tutelas en contra de esta Superintendencia que hablan de un estilo y actuar cuestionable”.

Olmi recordó que ha trabajado muchos años en Colombia, “creando empresa y generando empleo y desarrollo económico”.

Sobre Justo & Bueno

Agregó que “la crisis por la que atravesó la Mercadería deja muchas lecciones, una de las cuales es que la débil institucionalidad también es un factor de destrucción de valor para las empresas”.