Mil niños de Cundinamarca cumplieron el sueño de conocer un parque de diversiones

De seguro muchas personas han soñado desde niños con conocer lugares como el cine, el teatro, un estadio, el bosque o un parque de diversiones. Espaciosque son parte de ese imaginario con el que, desde muy pequeños, se crean grandes fantasías de lo magníficos que pueden llegar a ser.

En ocasiones, la geografía apartada, la economía o el mismo desconocimiento sobre cómo llegar a estos sitios; hace que conocer estos parajes no sea tan fácil como en los sueños. No obstante, siempre hay oportunidades para todo, como en esta ocasión, debido al trabajo mancomunado de los sectores público y privado.

Jornada Niños Corparques. - Foto: Archivo - Corparques

Gracias a esa unión, el pasado viernes -13 de mayo- no fue un día como cualquier otro para más de mil niños de 45 municipios de Cundinamarca, quienes llegaron a Bogotá para conocer por primera vez un parque de diversiones y cumplir al menos uno de esos anhelos.

Desde muy temprano empezaron a llegar los buses desde territorios como Zipaquirá, Une, Cogua, Arbeláez o Zipaquirá; repletos de niños, niñas y jóvenes que nunca habían estado en un lugar como este y que durante un día entero tendrían a su disposición uno completo y totalmente gratis.

En esta ocasión el escenario fue Mundo Aventura, donde se unieron los esfuerzos de la Corporación para el Desarrollo de los Parques y la Recreación en Bogotá (Corparques), la Gobernación de Cundinamarca y el Distrito; en el marco de la Gran Alianza por la Nutrición.

“Es una emoción muy grande porque uno nunca se imaginó con poder conocer estos lugares, generalmente al pueblo no llegan parques de diversiones y cuando llegan no son tan grandes (...) cuando me dijeron que venía para acá, no me lo pude creer”, dijo uno de los niños de las instituciones educativas de Arbeláez - Cundinamarca - que asistió a este evento.

Según Corparques, durante la jornada, se compartieron nuevas formas de relacionamiento basadas en el amor, el respeto, la escucha, el acompañamiento al desarrollo, el diálogo, los argumentos y el reconocimiento de los más de mil niños, niñas y adolescentes de 45 municipios de Cundinamarca como sujetos de derechos y agentes activos de su desarrollo integral.

“¡Estoy muy emocionado! Esto es una chimba, qué locura estar acá y poder montar en todo, ojalá me alcance el tiempo para montarme en todos los aparatos que hay acá”, contó otro de los jóvenes, esta vez de Venecia, quien agregó que “lo más bonito de todo es la atención tan buena”.

Alexandra Ángel Ortega, subdirectora de Gestión Sostenible de esta corporación, manifestó que este tipo de alianzas se vienen realizando desde hace varios años, como parte de la política de abrir las puertas de sus parques de diversiones para todos los niños y niñas del país, sin importar su condición social.

“Dentro de su compromiso de Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad, Corparques ha establecido, con base en el derecho universal a la recreación del ser humano que deriva en el acceso al descanso, el Programa de Entretenimiento Sostenible que busca beneficiar a familias, niños y jóvenes de Bogotá y la región a través de los siete subprogramas con enfoque social que lo componen”, explicó esta vocera de Corparques.

Jornada Niños Corparques. - Foto: Archivo - Corparques

Las fundaciones interesadas en participar de estos programas de Entretenimiento Sostenible y Recreación Social, tan solo deben enviar su solicitud al correo Lnarvaez@corparques.co.

Durante el año 2021, 62.328 personas se vieron beneficiadas del Programa de Entretenimiento Sostenible y de estas 42.873 recibieron pasaportes Ubin, sin costo alguno, a través del subprograma de Recreación Social, con una inversión superior a los 2.100 millones de pesos. Para 2022, Corparques espera impactar a más de 120.000 personas que se benefician de los subprogramas sociales en los que trabaja la corporación.