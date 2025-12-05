Mundial 2026: la millonaria cifra que se invertirá para el desarrollo de la competencia

El Mundial 2026 dio su puntapié inicial con la realización del sorteo de la fase de grupos. Durante el evento, las autoridades de la FIFA en compañía de diversas leyendas de la historia del fútbol, señalaron el camino que deberán enfrentar las 48 selecciones que buscan quedarse con el máximo trofeo a nivel de selecciones.

Al trofeo que se llevará el ganador se deberá sumar los premios econímicos. | Foto: Anadolu via Getty Images

Por primera vez en la historia, la Copa Mundo se desarrollará en tres naciones diferentes: Estados Unidos, México y Canadá tendrán la tarea de organizar uno de los eventos deportivos con mayor seguimiento a nivel mundial.

La última vez que el certamen se desarrolló en más de un territorio fue en el año 2002, con sede en Corea y Japón. En dicha oportunidad, los sistemas de transporte por las diferentes vías habilitadas fueron destacadas por las autoridades del mundo del fútbol.

¿Cuál es la inversión para el Mundial 2026?

Los informes de la FIFA destacan que para la competencia se contará con un presupuesto de 3.756 millones de dólares.

Dentro de esta cifra millonaria se desglosan las reparaciones realizadas a los estadios que serán sede de los encuentros deportivos, los procesos logísticos para la asistencia de las 48 naciones, las operaciones para el fortalecimiento de los sistemas de transporte y hotelería, los desarrollo tecnológicos para el sistema de arbitraje y de seguridad en los tres países.

En contra parte, las primeras estimaciones realizadas por los organizadores del evento prevén unos ingresos de hasta 13.000 millones de dólares.

“El sustancial crecimiento de los ingresos ciclo a ciclo mantiene el compromiso de la FIFA de reinvertir sus ingresos en el fútbol. El presupuesto de inversión para el ciclo 2023-2026 ha aumentado en una proporción similar al presupuesto de ingresos, alcanzando un total de 12.900 millones de dólares. La FIFA reinvertirá 11.673 millones de dólares, o más del 90% de sus inversiones presupuestadas, en el fútbol para impulsar significativamente el desarrollo del fútbol mundial”, destaca la FIFA en su informe económico para el periodo 2023-2026.

Las primeras aristas que buscarán generar un impacto directo en las economías de las naciones organizadoras será el turismo, la hotelería y la gastronomía.

Hay que destacar que las inversiones para la Copa Mundo se reparten entre las naciones organizadoras y las federaciones de fútbol. Además, la FIFA realiza fuertes desembolsos de dinero para la realización del evento.

Donald Trump ha sido uno de los mayores colaboradores para la copa mundo. | Foto: Getty Images