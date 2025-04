En Colombia, ya varios deportistas le han apostado al mundo de los negocios, pues a pesar de que triunfan en sus disciplinas, deciden sacarles provecho a otros caminos mientras continúan su carrera deportiva. Caso de ello han sido Rigoberto Urán con su marca Go Rigo Go! y James Rodríguez en el sector de restaurantes, bebidas y prendas de vestir.

“Conecté con QUEST desde el primer momento. Al ser una marca colombiana, me gustó su estilo funcional y sin complicaciones. Esta alianza no es solo de imagen, es una colaboración en la que me siento realmente involucrado y con la que espero inspirar a muchos a seguir su camino siendo fieles a lo que son”, asegura con emoción Juan Guillermo Cuadrado.