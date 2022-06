PayPal se alía con ePayco para habilitar retiros de dinero por ventas internacionales

Con esta unión, se espera beneficiar a más de 200.000 comercios que podrán hacer hasta tres retiros diarios por máximo US$ 3.000.

ePayco, uno de los ecosistemas de pagos más reconocidos en Colombia, se unió a PayPal, la billetera digital con más de 250 millones de personas en todo el mundo, con el fin de brindar a los usuarios un sistema de retiros de dinero seguro y globalmente aceptado.

Las empresas, emprendedores y clientes de ePayco podrán, gracias a esta alianza, realizar retiros de sus ventas internacionales directamente de la cuenta bancaria que tengan vinculada en Colombia. La compañía permitirá que, independiente del banco al que se esté vinculado (Itaú, Banco Popular y Santander, entre otros), se pueda retirar el dinero sin inconvenientes.

“Por medio de esta alianza queremos continuar democratizando los pagos electrónicos y automatizar la consulta y retiro de fondos de PayPal, brindando una solución práctica y segura para los comercios y clientes. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la industria financiera, por ende, nos interesamos en realizar este tipo de acuerdos”, afirmó el cofundador y CEO de ePayco, Juan David Rúa.

Por medio de esta alianza, se podrán llevar a cabo hasta tres retiros diarios por un valor máximo de US$ 3.000 (unos $11,3 millones aproximadamente) y diez retiros mensuales por un monto que no supere los US$ 10.000 (cerca de $38 millones). Así mismo, el dinero de PayPal será abonado en la cuenta bancaria en un lapso de tiempo que va desde las 24 hasta las 48 horas hábiles, según el procesamiento del sistema financiero colombiano.

Por otro lado, en cuanto a la seguridad de la información financiera, será protegida gracias a la tecnología que ofrece PayPal 24/7, y los usuarios que quieren resolver cualquier tipo de duda o inquietud, podrán hacerlo a través del canal de atención de ePayco en español y en inglés.

Finalmente, ePayco aseguró que espera que más de 200.000 comercios en el país se vean beneficiados, y que puedan retirar el dinero de sus ventas internacionales de forma rápida, fácil y segura a través de la alianza con PayPal.

Gracias a esta alianza se podrán realizar diez retiros mensuales por un monto que no supere los US$10.000. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Lanzan plataforma para que empresas colombianas gestionen pagos a sus proveedores

Con al auge de la facturación electrónica y el impulso que la Reforma Tributaria le dio en el país, tras incluirlo como una obligación legal que deben cumplir las empresas, la plataforma Radian permitirá a las compañías administrar el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas de venta como título valor.

Este factor aporta valor a las compañías, ya que les facilitaría acceder a diferentes alternativas de financiación por medio de herramientas como el factoring o confirming, y les ayudaría a tener mayor liquidez para cumplir sus obligaciones o crecer.

Esta herramienta permite a las compañías gestionar las cuentas por pagar a sus proveedores, financiarlas o ganar descuentos. - Foto: Getty Images

Bajo dichos criterios, Finaktiva lanzó una nueva línea de confirming, herramienta financiera que permite a las compañías gestionar las cuentas por pagar a sus proveedores, financiarlas, ganar descuentos u obtener días adicionales para el pago de las mismas.

De esta manera, la herramienta también les ayuda a las empresas a obtener capital de trabajo, mejorar sus indicadores de cuentas por pagar y dispersar sus pagos a tiempo en el marco de la ley de plazos justos.

En ese sentido, el CEO de Finaktiva, Pablo Santos, resaltó el hecho de que están desarrollando un producto que simplifica las operaciones de las empresas a la hora de gestionar el pago a sus proveedores.

“A su vez, las organizaciones obtienen otros beneficios como optimizar el 4x1000, un esquema de capital de trabajo que no genera reportes de endeudamiento y, gracias a que estamos conectados con Radian existe una gestión administrativa mucho más ordenada y de mayor certeza jurídica”, explicó.

Sobre la misma línea, la entidad señaló que quienes deseen acceder al producto lo podrán hacer registrándose en finaktiva.com y acceder a la línea de confirming.