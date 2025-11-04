Reconocida tienda se va del país: “No será posible realizar nuevos pedidos”

Por medio de un comunicado de prensa, la marca Shopee anunció que hasta la noche del 30 de octubre de 2025 se brindó el servicio para solicitar pedidos por medio de sus plataformas de venta.

En una publicación realizada en sus redes sociales, indicaron a sus usuarios que ya no se recibirían nuevos pedidos. Sin embargo, la marca puntualizó que las entregas previstas se realizarán de la manera en que estaban programadas.

“Lamentamos informarte que Shopee cesará sus operaciones hoy, 30 de octubre, a las 11:59 p. m. A partir de ese momento, ya no será posible realizar nuevos pedidos”, señaló Shopee.

Cabe recordar que los impuestos a las compras internacionales, que han empezado a regir en diversas naciones del mundo, han causado estragos en empresas que recibían órdenes desde distintas regiones.

En la comunicación emitida por la marca no se puntualizaron mayores detalles sobre las razones por las cuales se dio por finalizada su presencia en el país.

“Las entregas serán cumplidas con normalidad, y el servicio de Shopee estará disponible para asistirte en cada etapa del proceso y responder cualquier consulta que tengas sobre el estado de tu pedido”, destacó la empresa.

Por medio de las redes sociales, los clientes expresaron su malestar debido a las buenas reseñas con las que contaba la compañía en sus procesos de entrega.

“¡Gracias por estos años de buenas compras! Fueron la primera tienda donde me atreví a comprar y los recomendaba un montón”, “¡Noooo! ¿Por qué? Yo tengo productos que compré a muy buen precio, no es justo”, “Prefería comprar con ustedes porque nunca me quedaron mal con una compra; siempre llegaba todo antes de la fecha”, fueron algunas de las opiniones expresadas en redes sociales.

Miles de clientes se vieron afectados por la medida. | Foto: Getty Images

Reducción de su presencia en la región

A pesar del gran éxito que experimentó la marca, hace algunos años ya se había informado sobre la reducción de la presencia de su portafolio de servicios en diversos países de la región.

Shopee era la empresa encargada de comercializar y entregar diversos productos a miles de clientes en el país y en áreas cercanas. Los tiempos de entrega eran reconocidos a nivel mundial por su eficiencia.