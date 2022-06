Redeban colapsó: usuarios reportaron hasta tres horas de espera para pagar sus productos en el Día sin IVA

En medio del Día sin IVA, donde los colombianos aprovechan del 19 % de descuento por la exención del impuesto, este viernes 17 de junio los ciudadanos comenzaron a reportar fallas a través de redes sociales, afirmando que en varios comercios estaba sin red el sistema para pagos con tarjetas de crédito y débito, debido a un problema técnico en los datáfonos de Redeban.

Una de las compañías afectadas, y desde la que los ciudadanos se están quejando en las redes, es Falabella. Incluso, existen casos de usuarios que han afirmado que llevan horas tratando de comprar sus productos, además de la fila, por los problemas que se han tenido con los métodos de pago.

#DíaSinIVA caida en todo el sistema #redeban @Falabella_co como a que horas saldre ? Llevo 3 horas intentando pagar !! — Paola Alvarado (@_saralva_21) June 18, 2022

“Acudí a Falabella de Unicentro, en Bogotá, alrededor de las 8:00 p. m., para comprar unos zapatos, pero al momento de acercarme a la caja para pagarlos, los empleados del almacén nos explicaron a quienes estábamos en el lugar que Redeban estaba caída a nivel nacional y que estaban esperando a que se restableciera el servicio. Solo están recibiendo pagos en efectivo, por el momento. El sistema de Redeban sigue caído desde hace alrededor de media hora o más”, contó un ciudadano para SEMANA.

Por su parte, desde Falabella confirmaron a este medio que el problema venía directamente de los datáfonos de Redeban, por lo que más de un comercio estaría viéndose afectado en este mismo momento por los fallos en la red, sin poder determinar exactamente cuándo sus clientes podrían volver a pagar con tarjetas.

Hola, Se presentaron problemas en los sistemas de pago de Redeban y Credibanco a nivel nacional. Nos indican que el inconveniente ya fue superado. Lamentamos los inconvenientes que esto haya ocasionado. — Falabella Colombia (@Falabella_co) June 18, 2022

Los ciudadanos, molestos por no poder adquirir sus productos, han estallado en redes sociales en contra de la compañía de soluciones de pago para comercios electrónicos, afirmando que una falla como la que se está presentando no debería suceder en medio de un día como hoy, ya que al tener la exención del impuesto las ventas se incrementan.

pa que redeban me esté haciendo la gatada https://t.co/6eyPJ85HDx — juanmmmmn (@juanmmmmn) June 18, 2022

“Me encontraba realizando unas compras en Falabella, llevo casi una hora intentado con diferentes medios de pago Bancolombia, MasterCard y Visa. Con la Visa el sistema me arrojó que en mi cuenta sí me hizo el descuento por un monto, pero finalmente a ellos no les pasa la venta. Sin embargo, a mí sí me aparece menos cupo en la tarjeta”, confirmó otro ciudadano para SEMANA, enfatizando que el problema estaría provocando confusión, tanto en los compradores como en los vendedores, ya que el dinero no estaría llegando a las cuentas de los comercios.

“Lo que me dicen es que se demora más o menos una hora en que se reporte ese dinero”, agregó el ciudadano, explicando que tras demorase una hora tratando de pagar los elementos, también tendría que esperar otra hora para que los cambios de la transacción se confirmen en las plataformas del comercio.

Los problemas con el servicio de Redeban estaría afectando a nivel nacional, y al parecer, algunas compañías han informado que la falla no comenzó en horas de la noche, como se ha sentido en redes sociales, sino que durante el día se han presentado intermitencias en el servicio.

Cómo no son capaces de garantizar un buen servicio #redeban — Ricardo Leal (@Rlealmelo) June 18, 2022

Empero, sobre las 9 de la noche algunos lugares reportaron que ya se había solventando el problema y que estaría volviendo a la normalidad la prestación del servicio con datáfonos Redeban.

“Hemos estado hoy con Redeban un poquito intermitente, de momentos ha funcionado, de momentos no; en especial con Bancolombia. Pero en este momento, siendo las 9:18 de la noche funciona bien... Hicieron una compra hace poco y funciona normal”, confirmó Leticia Rodríguez, administradora del almacén Mario Hernández en el Centro Comercial Unicentro.

Y sobre la falla general que se agudizó durante la noche, por la que los colombianos se quejaron en redes sociales comentó: “Sí, estuvo un poquito colapsada la línea, sí hubo tarjetas que salía ‘rechazo general, rechazo general’ y de ahí no salía”.

¡Hola! @edwingv76 Nos alegra saludarte, lamentablemente se presento una incidencia a nivel nacional en la plataforma de Redeban, afortunadamente tenemos hábilitados otros medios de pago. ¡Saludos! 💛 — Alkomprar (@Alkomprar) June 18, 2022

Cabe resaltar que no es la primera falla en el sistema de pagos que se presenta este viernes. Mas temprano en la jornada varios internautas denunciaron que el sistema de pagos seguro PSE se encontraba caído o inhabilitado, y se evidenció que fue una falla general de la plataforma de pagos y no de las tiendas o las entidades financieras, al igual que lo que sucedió con Redeban.