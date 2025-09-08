Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó medida cautelar contra reconocida caja de compensación; estas son las razones

En los últimos días, la Superintendencia del Subsidio Familiar anunció, por medio de un comunicado oficial, la imposición de una medida cautelar contra la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Risaralda, en Pereira.

En ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia realizó una visita a las instalaciones de la caja. Como resultado, y ante la gravedad de las situaciones identificadas, se ordenó una medida cautelar de intervención administrativa, de acuerdo con la Resolución 977 del 4 de septiembre de 2025.

Intervención de la caja de compensación | Foto: Semana

Entre los factores que motivaron esta decisión se encuentran:

Crecimiento de las cuentas por cobrar del sector salud

Incremento en la financiación externa

Evolución de los ingresos por los aportes de los afiliados

Análisis de diversos documentos, entre ellos actas de asambleas ordinarias y extraordinarias de la corporación

La resolución señala:

“Por lo anterior, y para el caso de Comfamiliar Risaralda, se cumple con los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad para la adopción de la medida cautelar de intervención administrativa parcial, cuyo objetivo principal es proteger y resguardar los recursos parafiscales por aportes del 4% que son administrados por la caja. Estos recursos tienen una destinación específica para la atención efectiva de los servicios, programas y proyectos sociales dirigidos a los trabajadores afiliados y sus familias, bajo principios de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad, así como la protección y control de los bienes y activos de la corporación Comfamiliar Risaralda”.

La Superintendencia ha indicado que continuará con su proceso de vigilancia especial y que evaluará nuevas acciones a medida que avance la investigación.

Se debe aclarar que la medida cautelar no implica, por el momento, la intervención total de la caja, pero sí establece restricciones temporales mientras se adelantan las investigaciones. Además, los entes de vigilancia podrán solicitar otros documentos para verificar el correcto funcionamiento de la entidad.

Por su parte, Comfamiliar Risaralda no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre las medidas. Sin embargo, durante las visitas mostraron su disposición a colaborar con las autoridades y a presentar los descargos correspondientes dentro de los plazos establecidos.

Intervención de la caja de compensación | Foto: Semana

Este tipo de medidas buscan garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones y salvaguardar los intereses de los usuarios en todo el país.