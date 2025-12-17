Viajeros terrestres que tanquean en estaciones de Terpel encontrarán esta opción refrescante

Una alianza estratégica que favorecerá a los viajeros que toman las carreteras colombianas, fue anunciada por Terpel y Mimo’s.

La marca colombiana de helados y la empresa comercializadora de combustibles se juntan con la meta de llegar a 100 puntos, de los 18 que ya están habilitados, para que más viajeros encuentren la opción refrescante en las estaciones de gasolina.

Para Terpel, según explicaron los voceros, el interés es adelantar alianzas que enriquezcan la experiencia de los colombianos.

Hasta el momento, los puntos de Terpel en los que ya está Mimo’s, se ubican en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena.

Alejandra Londoño, vicepresidente de Servicios de Conveniencia de Terpel habló de las razones de la alianza: “incluir helados en nuestra oferta responde a la búsqueda de tener un portafolio versátil que complementa distintos momentos de consumo convirtiendo cada parada en un momento para disfrutar”.

Tiendas Altoque, en estaciones de Terpel Foto: Terpel

Entre tanto, el gerente general de Mimo’s indicó que decidieron hacer alianza con Terpel, compañía líder en estaciones de servicio y de conveniencia, “para acompañar a más personas en sus recorridos en cualquier parte del país con experiencias llenas de sabor y felicidad. Juntos, transformaremos cada parada en una oportunidad para compartir, disfrutar y crear recuerdos alrededor de marcas que hacen parte del corazón de las personas”.

Terpel, que está en el país desde hace más de 55 años, está presente en países como Ecuador, Panamá, República Dominicana y Perú. En Latinoamérica su red está compuesta por más de 2.300 estaciones de servicio. Además, participa en el negocio de Aviación, operando en 20 aeropuertos en Colombia.

En cuanto a Mimo’s, se trata de una compañía colombiana que produce y comercializa helados y productos complementarios. Nació en 1971 en Medellín. Tiene 252 puntos de venta distribuidos en más de 23 departamentos. En agosto de 2025, el Grupo Nutresa anunció una operación de compra para que la legendaria empresa de helados entrara a ser parte de la línea de negocios de la multilatina de alimentos.