BVC inició este miércoles con fuertes repuntes en sus indicadores

La Bolsa de Valores de Colombia está viviendo un comienzo de 2023 de ensueño para los inversionistas, luego de que este miércoles -11 de enero- mantuviera la tendencia al alza que trae desde la semana pasada y por ahora ubique sus diferentes indicadores en niveles de calma para el mercado, en la antesala de los datos de inflación y tasas de interés que están próximos a conocerse en los Estados Unidos. Las tensiones generadas anteriormente no fueron suficientes para minar la confianza.

De acuerdo con los reportes de apertura para esta jornada, el índice MSCI Colcap arrancó en 1.343,35 unidades, creciendo un 0,65 % respecto a las 1.334 que marcan la referencia. Desde el inicio este indicador se ubicó en terreno positivo y además de mantenerse, marca una fuerte tendencia al alza, impulsado por la esperanza de que la inflación siga bajando a nivel internacional y que las autoridades financieras en el mundo empiecen a frenar sus alzas de tasas de interés.

Aperturabvc 11 de enero - Foto: BVC

El pasado miércoles, esta referencia (una de las más importantes para saber lo que pasa en la Bolsa de Valores de Colombia) cerró en 1.334,69 unidades, superando por apenas un 0,6 % las 1.326 que marcaron la referencia. Si bien este resultado es bueno, no se puede pasar por alto que a lo largo del día alcanzó máximos de 1.339, pero también estuvo en terreno negativo en al menos cuatro oportunidades, luego de sufrir varios desplomes.

Por ahora la atención y expectativa de los inversores está centrada en el dato del Índice de Precios al Consumidor que será revelado el próximo jueves por el gobierno de los Estados Unidos, frente al que se esperan nuevas reducciones, teniendo en cuenta que la economía de esta país sigue dando señales de enfriamiento, aunque no en el ritmo deseado. Un repunte en este indicador sería fatal para la confianza inversionista y generaría un desplome en las bolsas de todo el mundo.

Aperturabvc 11 de enero - Foto: BVC

Dando un vistazo a las otras tres grandes referencias de la Bolsa de Valores de Colombia, el Coleqty repunta a esta hora un 0,29 % y alcanza las 895,94 unidades; mientras que el COLIR hace lo suyo y crece un 0,26 % a 840,29 unidades. En lo que respecta al COLSC, este todavía se mantiene estable (0,0 %) en 929,16 unidades; luego de los sorpresivos repuntes con los que terminó la sesión pasada. Las acciones de los sectores financiero e industrial son las de mejor desempeño en este momento.

En la jornada anterior los inversores se mantuvieron tranquilos, luego de que el presidente de la FED, Jerome Powell, dijera en un foro patrocinado por el banco central sueco que la independencia de la Fed es esencial para combatir la inflación. No obstante, en un discurso, que para muchos analistas fue bastante simple, no quiso dar pistas sobre si a finales de este subirán nuevamente o no las tasas de interés, lo que dejó a los mercados en el terreno de la incertidumbre que han venido manejando hace varios días.

Esto ha favorecido en el plano local a firmas como Ecopetrol, que en esta oportunidad mantienen la senda de crecimiento, se ubica como la más negociada de la bolsa, crece un 0,19 % y alcanza un precio por acción de 2.690 pesos; aunque su máximo del día ya sobrepasó los 2.700. Todo esto gracias a los sorpresivos repuntes del precio internacional del petróleo.

La cotización del barril de crudo volvió a subir el martes, impulsados por el aumento de cuotas de importación para los refinadores chinos, que el mercado interpretó como una primera señal de aumento de la demanda del gigante asiático.

Aperturabvc 11 de enero - Foto: BVC

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo ganó 0,59 % a 80,10 dólares en Londres. En tanto el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense, para entrega en febrero, subió 0,65 % a 75,12 dólares. Todo esto ha generado un escenario positivo para Ecopetrol, que sigue acercándose a los niveles mostrados hace un año.

En el panorama internacional, la bolsa de Nueva York abrió al alza el miércoles, enfocada en indicadores que muestran que las medidas para enfriar la economía están surtiendo efecto, antes de la publicación del dato de inflación para diciembre el jueves.

En los primeros intercambios el Dow Jones ganaba 0,42 %, el tecnológico Nasdaq 0,57 % y el S&P 500 0,50 %.

Por último, revisando el desempeño de otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, hay que destacar que Bac Holding International (3,77 %), Grupo Argos (2,57 %), Mineros (2,5 %) y Corficolombiana (2,15 %); reportan los mayores repuntes, mientras que Grupo Energía Bogotá es la única que por ahora cede en su cotización y se desploma un -0,47 %.

*Con información de AFP.