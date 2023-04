BVC y Ecopetrol vivieron un buen viernes, cerrando nuevamente en terreno positivo al finalizar marzo

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Ecopetrol vivieron por segundo día consecutivo una buena jornada en los mercados, donde los analistas indican que este comportamiento puede estar asociado a una mejoría en la percepción de los inversionistas frente al país, especialmente con la petrolera nacional que registró en 2022 un crecimiento importante en sus utilidades y que fueron destacadas en la más reciente Asamblea de Accionistas de la compañía.

Entre los datos revelados por las directivas de la compañía, se destaca que las utilidades pasaron de $16,7 billones en 2021 a $33,4 billones para el año pasado, donde uno de los aspectos que favorecieron estos resultados fue el comportamiento al alza que registró el precio del dólar.

De acuerdo con los reportes de cierre, el índice MSCI Colcap finalizó en 1.157.59 unidades, evidenciando un alza de 0,98 % respecto al 1.146,36 unidades que marcaron la jornada de ayer 30 de marzo. En la apertura, comenzó en niveles altos (1.160.97 unidades), pero a medida que transcurrieron las horas se fue evidenciando un comportamiento decreciente, el cual se mantuvo constante hasta concluir la jornada. La evolución de índice fue hacia la baja, esto no llevó a que finalizará en negativo, sino que se mantuviera en verde, aunque no se compara con el reporte del pasado jueves (2,39 %), que fue el más alto de todo el mes de marzo.

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cerró en terreno positivo en la jornada de este 31 de marzo de 2023. - Foto: Tomada de la página web de la BVC.

En cuanto a los otros índices accionarios que se miden en la Bolsa colombiana se destaca que estos también tuvieron un buen comportamiento en la jornada de este viernes, a pesar de que los datos no fueron mejores si se compara con los arrojados en el día de ayer. Es así como el Coleqty subió un 0,7 % a 791,36 unidades; el Colir se trepó un 0,71 % y llegó a 746,49 unidades, mientras que el COLSC hizo lo propio al registrar una variación positiva del 0,6 % que lo dejó en 873,60 unidades. Con respecto a los mercados de renta fija, estos también tuvieron un buen día y acabaron todos en verde.

Así se comportaron las acciones de Ecopetrol al cierre de la jornada de los mercado en este 31 de marzo de 2023. - Foto: Tomada de la página web de la BVC.

En lo relacionado con Ecopetrol, las acciones registraron un crecimiento del 1,2 % al cotizarse en $2.450,00, cifra que es significativa si se compara con el valor de cotización del día anterior y que fue de $2.421,00. En el inicio de la jornada, esta arrancó en un valor de $2.470,00 que fue fluctuando a un ritmo constante, lo que llevó a que alcanzara su mayor pico una hora después de la apertura ($2.475,00); sin embargo, ese precio no se logró mantener al cierre de los mercados.

Llama la atención que los mercados no se vieron afectados en su interés por la petrolera, a pesar de la coyuntura que se presentó ayer por cuenta de la visita sorpresa que realizaron funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el marco de una investigación que adelanta para identificar presuntas irregularidades por parte de ejecutivos de la compañía. Esto, refleja entonces, que dicha novedad no se tradujo en impactos sobre la cotización de las acciones de la empresa, a pesar de que estas no han venido registrando un fuerte crecimiento en lo que va corrido del año.

Estas fueron las empresas o grupos empresariales, cuyas acciones que más se valorizaron en la jornada de este 31 de marzo en la Bolsa de Colombia. - Foto: Tomado de la página web de la BVC.

Por último, revisado el desempeño de otras acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, se destaca que en el mercado de renta variable, las que más se negociaron fueron las de PFBColombia, Ecopetrol, Bancolombia, ISA y Cementos Argos. En lo que respecta a las que más se valorizaron, la lista la encabeza PEI (9,08 %), Conconcreto (6,6 %), Grupo aval (5,71 %), Bancolombia (3.83%) y Grupo Argos (2.16%). En contraste, las acciones del Corficolombiana (-4,19 %), ISA (-2.26%), Grupo Energía Bogotá (-1,98 %), CNEC (-1,1 %) y Éxito (-0,92 %), fueron las que más se desvalorizaron en la jornada de este 30 de marzo.