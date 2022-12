Colombia ha superado el capital de inversión en el sector inmobiliario pospandemia; inversionistas esperan crecimiento en la compra de vivienda

El ecosistema de estas startups colombianas levantó más de US$ 300 millones en capital de inversión durante el 2021,

Debido a la guerra en Ucrania, la inflación y el alza del dólar, productos como el concreto, la cristalería y el acero son más escasos y costosos, generando así un efecto dominó que incide en los valores de las construcciones en Colombia. Por lo tanto, varios analistas auguran una depreciación en los buenos resultados que durante los últimos dos años ha venido presentando el sector inmobiliario.

A esto habría que agregar el hecho de que el aumento en las tasas de interés, que se espera lleguen a subir hasta en un 11 % para el 2023, también sería uno de los grandes factores que desestimulen la compra de vivienda en el país.

Sin embargo, frente a este panorama que preocupa a muchos, las proptech se presentan como los grandes héroes del mercado inmobiliario y el sector de construcción, ya que durante los últimos años han logrado establecer un ecosistema cada vez más inteligente que ha logrado dividirse en diferentes categorías como plataformas de mercado, financiación, datos, inversión, etc., y en donde se usan tecnologías de vanguardia que han permitido atender de forma inmediata, clara y fácil las necesidades de usuarios de diferentes sectores.

Laura Camargo, CEO de Brikss, la proptech colombiana que desarrolló una plataforma en la que se puede comprar y vender inmuebles en Bogotá y Medellín, señala que las herramientas digitales han facilitado en los últimos años el acercamiento con las personas, además de mejorar los procesos a la hora de adquirir una propiedad.

“Si bien la situación es algo desafiante para el sector inmobiliario y de construcción, lo cierto es que las tecnologías son una herramienta que permite enfrentar dichos desafíos. Con la data ―por ejemplo― y con la información que tenemos del mercado, se pueden desarrollar estrategias para apoyar a las grandes compañías del sector y atender a las necesidades de los compradores”, destacó Camargo.

Por otro lado, diferentes datos de Colombia Proptech revelaron que el ecosistema de estas startups colombianas levantó más de US$ 300 millones en capital de inversión durante el 2021, gracias a sus innovadores modelos tecnológicos, lo que los convirtió en el tercer sector con mayor volumen de nuevos recursos en el país.

Estos indicadores demuestran que las tecnologías vienen jugando un papel clave en el crecimiento de la industria, y lo más interesante es que funcionan desde el usuario final que busca una oportunidad para vender, comprar o rentar en un formato más sencillo; apoyan los proyectos de construcción, la administración de los inmuebles e incluso, los procesos para escriturar u otorgar una hipoteca.

Camargo dice que el punto está en que permitirán seguir creciendo la industria y ser un “caparazón” frente a una posible recesión económica, pero para ello hay que seguir entendiendo que todos los modelos deben ser soluciones para los usuarios. “En ese sentido, el desafío parte de fortalecer un ecosistema, no a través de diferentes actores, es decir que las constructoras no trabajen de forma independiente, al igual que los bancos, las proptech, las inmobiliarias, etc. Hay que estructurar un modelo que los agrupe y que permita atender desde fases preliminares, como la construcción de un proyecto, hasta la compra de un inmueble”.

Por otro lado, los desafíos en tecnología no dejan de ser innumerables, la entrada de herramientas de inteligencia artificial, machine learning o incluso el Metaverso, son factores claves que deberán ser utilizados para optimizar el onboarding digital de las proptech y, así, enfrentar cualquier crisis que se avecine.