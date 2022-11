Criptomonedas: por qué es importante tener los activos digitales en billeteras frías o calientes tras la caída de FTX

En el marco de la crisis que vive el mercado de las criptomonedas debido al colapso de FTX -uno de los mayores actores de la industria-, muchas personas se preguntan cuál es la mejor forma de mantener seguros sus activos digitales y por qué es fundamental guardarlos en billeteras calientes o frías (hot y cold wallets).

Una billetera de criptomonedas es un dispositivo físico, programa o aplicación de celular en el que se almacenan estos activos. En ese sentido, la principal diferencia entre una billetera caliente o fría es que la primera siempre está conectada a internet y contiene las claves privadas en la web, mientras que la segunda se mantiene fuera de línea y utiliza claves generadas por una fuente que no está amparada en la blockchain.

El experto en criptoactivos y cofundador de Universo Cripto, Santiago Pérez, le dijo a SEMANA: “acá lo que tenemos que entender como usuarios es que las criptomonedas llegaron para descentralizar el sistema financiero. En ese orden de ideas, descentralizarlo conlleva a no usar plataformas centralizadas, es decir, todas estas donde se les entrega la custodia a un tercero como Binance, Kucoin o LocalBitcoins (exchanges) para que guarden los criptoactivos”.

“Hay una gran diferencia entre un exchange y una billetera. Los exchanges (casas de cambio digitales) son para intercambiar, en tanto que para almacenar criptomonedas lo más apropiado es utilizar wallets (monederos o billeteras)”, añadió Pérez.

Cuando un inversor tiene este tipo de billetera puede acceder a sus activos por medio de las frases semilla (seed phrase), una secuencia entre 12 a 24 palabras en inglés que ofrecen entrada a los activos digitales. De esta forma, si alguien llegase a perder su dispositivo móvil o computador puede recuperar (y tener control) sobre sus criptos tan solo usando estas palabras.

Cabe destacar que existen una serie de ‘ventajas’ y ‘desventajas’ al almacenar en exchanges o en billeteras. En los exchanges, la responsabilidad de los activos es delegada y existe una mayor facilidad de intercambiar criptos para después hacerlas efectivas en dinero fiat. Por su parte, con las wallets el rol de cada usuario está en conservar las frases semilla y, de esta manera, tener la certeza que sus criptoactivos se encuentran blindados ante debacles como la que sufrió FTX.

En el escenario actual vale la pena recordar el adagio popular que señala: “not your keys, not your coins”. Esto quiere decir que si un inversor no está al mando de sus frases semilla, por defecto no es dueño de sus activos o, por lo menos, no tiene realmente el control de los mismos.

En conclusión, dijo Pérez, el mensaje para los inversores es que retiren los fondos de los exchanges y los agrupen en billeteras. “No sabemos cómo los exchanges hacen los procesos administrativos y de gestión de capital”, apuntó el cofundador de Universo Cripto.

Algunas de las billeteras calientes más confiables son Trust Wallet, Exodus Wallet, Coinomi y MetaMask. Todas se pueden descargar como aplicaciones y son gratuitas.

“Es importantísimo subrayar que las frases semilla no deben guardarse en el correo electrónico, en el celular, en el chat de WhatsApp, en un documento de Word y tampoco se les deben tomar fotos. Preferiblemente, y para mantenerlas seguras, lo ideal es escribir en papel las palabras y hacer varias copias”, concluyó Pérez.