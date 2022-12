Dólar en Colombia mantiene la tendencia a la baja y cerró con un ligero desplome este lunes

No obstante, esta fue una jornada de relativa calma para la moneda estadounidense.

El precio del dólar no vivió mayores cambios este lunes -19 de diciembre- en el mercado colombiano, donde cerró con una ligera baja, pero muy cerca de sus niveles de apertura, gracias al ambiente de calma que se vive actualmente entre los inversionistas luego de los anuncios y proyecciones que se entregaron la semana pasada en materia de tasas de interés e inflación, ya poco a poco todos se alistan para el cierre de año y para los cambios que se pueden dar durante el primer trimestre del 2023.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda oficial de los Estados Unidos terminó operaciones con un último precio de 4.782 pesos con 80 centavos, el cual representa un retroceso de apenas $7,40 respecto al último valor vigente, el pasado viernes -16 de diciembre- cuando quedó en 4.789 pesos con 60 centavos; luego de otra jornada en la que tampoco se dieron muchos cambios y la oferta y demanda se mantuvieron en niveles de calma.

Así mismo, a lo largo del día manejó una cotización promedio de 4.782 pesos con 02 centavos, que también representa una caída (de $20,46) respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.802 pesos con 46 centavos. De esta forma, se espera que el país regrese mañana martes a las TRM que rondan los 4.700 pesos, algo lejos de los niveles esperados por los inversionistas y expertos para el cierre del 2022.

Según los resultados de la Encuesta de Expectativas Financieras del Banco de la República para el mes de diciembre, el 38,9 % de los consultados espera que este año cierre con una TRM entre los 4.750 y los 4.800 pesos; mientras que el 30,6 % espera que esta referencia se ubique entre los 4.800 y los 4.850 pesos. Cada vez son menos los que proyectan una nueva disparada del dólar hasta los 5.000 pesos; lo cual significa una buena noticia para el país en materia de confianza inversionista.

Dando un vistazo a otros valores alcanzados por el dólar en esta jornada, vale la pena resaltar que no hubo mayores diferencias entre su punto máximo, que estuvo en 4.793 pesos y su mínimo que no bajó más allá de la apertura, es decir, quedó en 4.769. Esto quiere decir que ya la inflación, si bien sigue siendo el tema principal a cuidar para el próximo año, por ahora no está interfiriendo tanto a la hora de comerciar esta moneda.

En lo que respecta al costo de vida, los expertos consultados por el Emisor manifestaron que esperan el 83 % sostuvo que espera que termine el año en un rango que oscila entre el 12,5 % y el 13 %. Así mismo, el 16,7 % pronosticó que esta referencia cierre el 2022 entre el 12 y el 12,5 %. Durante la última subida de tasas de interés anunciada por el Banco de la República, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que espera que la inflación empiece a ceder en diciembre.

Desacelerar cuanto antes el costo de vida sigue siendo la principal preocupación de las autoridades financieras en todo el mundo, ya que las recientes subidas de tasas de interés en países como Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea y el Reino Unido, avivaron los temores de recesión para el próximo año, que promete ser de mucho estrés y decisiones claves para superar la desaceleración y decrecimiento que se vivirá.

No hay que olvidar que la semana pasada, al término de una reunión de dos días de su Comité Monetario, la Reserva Federal (Fed o banco central estadounidense) elevó sus tasas de 4,25 % al 4,50 % por decisión unánime y aumentó su pronóstico de inflación para 2023 a 3,1% contra 2,8% de su proyección anterior. También redujo su previsión de crecimiento del PIB para la mayor potencia mundial el año próximo, a 0,5 % frente a 1,2 %, según el comunicado emitido al término de la cita.

En Colombia las proyecciones de crecimiento económico rondan el 1,3 % desde el Ministerio de Hacienda y el 0,5 % por parte del Banco de la República. Esta situación, en Colombia y el exterior, tiene preocupados a los inversionistas que se están preparando desde ya para los apretones económicos que se vienen de cara al 2023.

*Con información de AFP.