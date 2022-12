Ecopetrol sorprendió y cerró al alza este lunes 12 de diciembre, en una BVC que sigue cayendo

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) terminó este lunes 12 de diciembre tal y como empezó, con cifras en rojo y desplomes en la mayoría de sus referencias. Se vio afectada por el panorama de incertidumbre que ronda entre los inversionistas la víspera del comienzo de la reunión de la Fed en Estados Unidos, donde se decidirá el futuro de las tasas de interés en este país para el cierre de este año.

Ecopetrol fue de los pocos que logró mantenerse a flote en medio de las caídas de hoy.

Al cierre de las operaciones para esta jornada, el índice MSCI Colcap terminó sobre las 1.226,87 unidades, cayendo de esta forma un 0,75 % con respecto a las 1.236 que marcaron la referencia. Desde su arranque, este indicador quedó en terreno negativo y, pese a varios intentos, finalmente no pudo salir de allí. Así, acrecentó las pérdidas que viene acumulando desde hace varios días, afectado también por la alta volatilidad. Cada vez se acerca más a los registros negativos de octubre, que por ahora son los más bajos del año.

De esta manera, el Colcap, uno de los indicadores más importantes para medir el ambiente en este mercado, revierte la tendencia del pasado viernes, 9 de diciembre, cuando terminó la semana sobre 1.236,18 unidades, creciendo así 0,53 % frente a las 1.229 que marcaron la referencia en ese momento. Las últimas sesiones para esta referencia han estado marcadas por una fuerte volatilidad, que no le ha permitido recomponer el paso.

La BVC cierra de esta forma una semana para olvidar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las expectativas de los inversionistas están centradas en la reunión de la Reserva Federal (FED o banco central estadounidense) que se realizará los próximos 13 y 14 de diciembre, en la cual se definirá qué pasará con las tasas de interés en Estados Unidos para el final de año. Esto, teniendo en cuenta que la inflación no desacelera con la velocidad que esta autoridad espera y que muchos piensan que las medidas adoptadas en su lucha contra el costo de vida están siendo insuficientes.

Revisando las otras dos grandes referencias de la BVC, el COLSC cedió un 0,41 % hasta las 951,39 unidades, mientras que el COLIR se desplomó un 0,55 % para quedar en 785,62 unidades. Los sectores de la construcción y energético tuvieron los mejores resultados al cierre de operaciones en esta oportunidad, en la que también se tiene la mira puesta en la reunión del Banco de la República el próximo viernes, 16 de diciembre.

Según los expertos, estos movimientos son el reflejo de lo que está pasando en todo el mundo por culpa de la inflación y el endurecimiento de la política monetaria, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Por ahora, según los recientes datos que han llegado desde Estados Unidos, no se descarta una subida de tasas agresiva por parte de la Fed, ya que el encarecimiento de precios no está bajando tan rápido como se necesita.

La sorpresa del día corrió por cuenta de Ecopetrol, cuyas acciones repuntaron con fuerza, pese a no haber sido las más negociadas, y al final crecieron un 0,87 % para poner su precio por unidad accionaria en 2.214 pesos; de esta manera se alejó momentáneamente de la barrera de los 2.100 pesos, que suele prender las alarmas entre los inversionistas.

Sin embargo, aún le falta mucho terreno por recuperar si quiere regresar al añorado nivel de los 2.500 que tuvo hace poco más de un mes.

No hay que olvidar que la petrolera estatal terminó la semana pasada con una pérdida del 2,01 % en sus acciones, las cuales cerraron con un precio por unidad de 2.195 pesos. La inestabilidad del mercado petrolero ha influido en que esto pase, puesto que el precio internacional de petróleo actualmente se ubica en sus niveles más bajos de todo el año, con reportes de 70 dólares por barril para el caso del WTI.

Por último, dando un vistazo a las demás firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, los mejores rendimientos fueron para Canacol Energy (2,41 %), Cemex Latam Holding (2,41 %), SDGEB (1,13 %) y Grupo Argos (1,03 %); mientras tanto, BVC (-6,92 %), preferencial Cementos Argos (-4,9 %), preferencial Bancolombia (-1,97 %) y preferencial Grupo Sura (-1,95 %) no tuvieron una buena jornada y terminaron con saldo en rojo.