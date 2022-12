El precio del dólar en Colombia se podría disparar esta semana: ¿por qué?

El precio del dólar en Colombia se alista para vivir una de las semanas más importantes de cara al fin de año, en la que se darán importantes anuncios desde las principales potencias económicas del mundo, que podrían dispararlo nuevamente y alejarlo de la barrera de los 4.800 pesos que proyectan los analistas para despedir el 2022 y arrancar el 2023, en medio la incertidumbre por una inflación que no cede y la arremetida de los bancos centrales contra este flagelo.

Por ahora, teniendo en cuenta los reportes del pasado viernes -9 de diciembre- la moneda estadounidense se mueve en el país con una Tasa Representativa del Mercado de 4.815 pesos con 99 centavos, la cual regirá hasta mañana lunes, cuando se conozcan los balances de operaciones de esa jornada. A lo largo de esta semana, su cotización se mantuvo entre los 4.795 y los 4.850 pesos, un rango que da tranquilidad a los inversionistas, puesto que no significa mayores cambios.

Sin embargo, no hay que pasar por alto que los mercados viven una tensa calma, puesto que si bien el costo de vida en Estados Unidos y otros países empezó a ceder, los resultados en materia de desempleo, precios al productor y Producto Interno Bruto; aún no son los esperados, dando a entender que si bien todo está mejorando, esta corrección no se está dando con la celeridad que esperan las autoridades financieras, dando a entender que sus medidas no están siendo tan efectivas como deseaban.

En el caso de Colombia, según datos revelados esta semana por el Dane, la inflación llegó al 12,53 % para el mes de noviembre, creciendo de esta forma un 0,31 % respecto al acumulado anual que se reportó en octubre. Los precios de los alimentos siguen siendo el principal detonante de este incremento de precios, puesto que abarcan el 27 % del aumento total que enfrentan actualmente las personas. Cada vez la plata alcanza menos y no hay señales de que esto vaya a cambiar pronto.

Ahora bien, teniendo en cuenta estos factores ya mencionados, sumados a los efectos negativos que están generando problemáticas como la guerra en Ucrania, la intermitencia del comercio en China por culpa del Covid-19, la inestabilidad del mercado petrolero y los vientos de recesión que soplan de cara al 2023. Los bancos centrales se alistan para tomar decisiones trascendentales en los próximos días.

En primer lugar, está la Reserva Federal (Fed o banco central estadounidense) que se reunirá los próximos 13 y 14 de diciembre, con el fin de establecer cuál será el futuro de las tasas de interés en los Estados Unidos para el cierre de año. Este encuentro será muy importante, puesto que gran parte de las expectativas de la mayoría de los mercados en todo el mundo están centradas en lo que pueda anunciar esta autoridad monetaria.

De acuerdo con los expertos, si la Fed regresa a las subidas drásticas de estas referencias bancarias, para desacelerar la economía del gigante norteamericano, no se descarta que esta nación enfrente una recesión en 2023 y ante esta posibilidad, se volverá a disparar la demanda de activos refugio como el dólar, haciendo que su precio suba de la misma forma que ya se vio a comienzos de noviembre, cuando llegó a estar por encima de los 5.100 pesos y superó a divisas como el Euro y el Yen japonés.

Frente a este tema, según anticipan algunos economistas, el banco central estadounidense se alista para moderar el alza de tasas, ya que los agresivos incrementos decididos anteriormente para combatir la inflación, actualmente repercuten en la economía de ese país. Para encarecer los préstamos, la Reserva Federal ha elevado los tipos de interés seis veces este año, incluidos cuatro aumentos extraordinarios de 0,75 puntos, para ubicarse actualmente en un rango de 3,75 a 4,00 %.

Después de esto, en la semana siguiente, se viene la reunión del Banco de la República en Colombia, donde también se analizará la situación de las tasas de interés y las medidas que adoptará esta entidad para frenar cuanto antes el costo de vida en Colombia. A diferencia de Estados Unidos, en el país sí se espera una subida de hasta 100 puntos básicos que deje las referencias en 12 %, un nivel que no se ve hace más de 20 años.

Ambos encuentros serán fundamentales para determinar si los mercados siguen bajo la tensa calma que han traído desde hace dos semanas o, por el contrario, se dispara el miedo a una recesión y aumentará la demanda de dólares en el mundo, haciendo que su precio se dispare una vez más.