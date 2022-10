Juanita Gómez consultó a qué se debe la ‘disparada’ del dólar en Colombia; estas son las tres razones, según experto

La cotización del precio del dólar en Colombia continúa alarmando a los expertos. Este 18 de octubre, la divisa cerró la jornada en 4.762 pesos con 10 centavos, una cifra jamás alcanzada, y, tal parece, existe la posibilidad de que siga aumentando. ¿A qué se debe?

La periodista Juanita Gómez explicó que el incremento en el precio del dólar en Colombia tiene que ver con tres factores, pero además conversó con un experto en la materia, Julián Cárdenas, economista con énfasis en administración y finanzas de la Universidad de los Andes, quien ahondó en el tema.

“La última vez que me tocó el dólar más barato, que me acuerde, que tenga consciencia, era por allá en los 2.500 pesos, comenzando los años 2000. Hoy cuesta casi 5.000 pesos. Y esa es la historia los últimos días, que están aumentando los precios, que se están alcanzando niveles históricos. Hoy, por ejemplo, el precio fue 4.794 pesos. Y aquí el tema es que se están juntando varios ingredientes: la crisis internacional, la inflación y la desaceleración económica”, explicó Juanita Gómez en la cuenta en TikTok de SEMANA.

Acerca de su planteamiento se pronunció Julián Cárdenas, quien hizo énfasis en la desaceleración global, pero también en las medidas de los bancos centrales para contener la inflación, algunas que no se tomaban desde hace décadas.

“Tiene que ver con la respuesta agresiva de los bancos centrales para contener una inflación que no se veía desde (hace) más de 40 años. El caso de los Estados Unidos, pasamos de una tasa de interés prácticamente de cero a 3,25 %. Pero esas subidas de tasas de interés también provocan una desaceleración global; el año pasado la economía global creció un 6 %, para este año se espera un 3 %”, explicó el economista Julián Cárdenas sobre el incremento en el precio del dólar.

Al experto, Juanita Gómez le preguntó: “Viendo el comportamiento de los mercados, Colombia es de los pocos países donde hoy el dólar sube, ¿es así? y ¿por qué?”

“En el caso de Colombia, hay factores muy locales de incertidumbre en las políticas del nuevo Gobierno que han generado que los inversionistas busquen refugio en el dólar; esto, a pesar de que en lo corrido del año el precio del petróleo ha estado elevado, del 10 al 14 %, dependiendo de la empresa, lo cual es una buena noticia para el país. Pero dada la coyuntura internacional y local seguimos manejando nuevos máximos hasta el momento”, sustentó.

¿Qué dicen otros expertos?

Apenas días atrás, Felipe Campos, economista de la Universidad de los Andes y máster con honores en Finanzas de City University de Londres, había conversado con Juanita Gómez sobre el mismo tema.

Según él, el aumento del precio del dólar en Colombia se debe a “que queda en la mitad de dos fuerzas. No le va tan mal como a los países desarrollados en un año de posible recesión global, pero no le va tan bien como a los países que se parecen mucho a nosotros, y ahí es donde entra lo político. Porque hay una incertidumbre política que ha hecho que Colombia y Chile terminen no tan bien, pero no tan mal, en términos de devaluación”.

Campos también agregó: “Claramente, existe la posibilidad de que el dólar llegue a los 4.800, es muy difícil de estimar cuál va a ser el máximo. Pero yo tendría pies de plomo cuando eso suceda, y si llega a suceder, porque lo que nos han enseñado las recesiones anteriores es que el dólar se puede devolver a los 4.400 rápidamente en los próximos seis meses o en los primeros seis meses de 2023″.