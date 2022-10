Juanita Gómez conversa con un experto para explicar el aumento en el precio del dólar en Colombia, ¿tiene que ver lo político?

Uno de los temas que más preocupa a los colombianos es el precio del dólar, que este 7 de octubre cerró en 4.620 pesos, de acuerdo con el Banco de la República. El incremento, para algunos, está relacionado no solo con la posibilidad de una recesión, sino con algunas movidas políticas del Gobierno de Gustavo Petro.

¿Cómo entender este fenómeno? La periodista Juanita Gómez conversó con un experto en la cuenta en TikTok y el canal en YouTube de SEMANA.

Juanita Gómez explicó que las razones del aumento “van desde la crisis internacional; la inflación que está aumentando en otros países, también en Colombia, hasta el tema político: la incertidumbre que puede generar para los mercados, por ejemplo, la reforma tributaria”.

Pero, para ahondar en el tema, habló con Felipe Campos, economista de la Universidad de los Andes y máster con honores en Finanzas de City University de Londres.

SEMANA. ¿A qué se debe el aumento del dólar en Colombia?

FELIPE CAMPOS (F. C.). A que queda en la mitad de dos fuerzas. No le va tan mal como a los países desarrollados en un año de posible recesión global, pero no le va también como a los países que se parecen mucho a nosotros, y ahí es donde entra lo político. Porque hay una incertidumbre política que ha hecho que Colombia y Chile terminen no tan bien, pero no tan mal, en términos de devaluación.

SEMANA. ¿Qué puede pasar cuando crece el riesgo de una posible recesión global?

F. C. Creo que la fuerza clave aquí es tratar de medir y es que el dólar se sube muy rápido, en el 2008 se subió el 50 % y en el 2020 se subió el 30 %, y ahorita vamos, en el movimiento completo, para un 20 %. Son seis meses donde la gente ya reconoce que no se puede evitar la recesión y después el dólar se baja igual de rápido.

SEMANA. ¿Hasta qué punto puede aumentar el precio del dólar?

F. C. Claramente existe, la posibilidad de que el dólar llegue a los 4.800, es muy difícil de estimar cuál va a ser el máximo. Pero yo tendría pies de plomo cuando eso suceda, y si llega a suceder, porque lo que nos han enseñado las recesiones anteriores es que el dólar se puede devolver a los 4.400 rápidamente en los próximos seis meses o en los primeros seis meses de 2023.

El dólar en Colombia cerró más caro que hace ocho días

Pese a que comenzó con un ligero desplome, según el Banco de la República, el último precio para esta jornada fue de 4.620 pesos, cifra que se ubica 10 pesos por encima del pasado viernes 30 de septiembre, cuando quedó en $ 4.610. También supera por más de 6 pesos los reportes de la sesión anterior (jueves 6 de octubre), en la que cerró en 4.613 pesos con 50 centavos.

No obstante, y pese a que ganó terreno en su balance general, a lo largo del día esta moneda extranjera se movió en el mercado de divisas, con un valor promedio de 4.606 pesos con 16 centavos, cifra que cede 21 pesos y 45 centavos con respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera en 4.627 pesos con 61 centavos.

Cabe recordar que, en la sesión anterior, la divisa terminó el día con un último precio de 4.613 pesos con 50 centavos, subiendo de esta forma 31,6 con respecto al valor de cierre del pasado miércoles, cuando quedó en 4.581 pesos con 90 centavos.

El miércoles y jueves fueron dos días de alzas para el dólar, tendencia que, al parecer, se revierte hoy, ya que se marca un fuerte desplome.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que en su arranque de semana el pasado lunes –3 de octubre– el billete verde cayó más de 80 pesos gracias al repunte de los precios del petróleo.