Ante silencio del Gobierno, hacen nuevo llamado para frenar alza en precios de energía

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) pidió al Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomar medidas que controlen el alza que se está registrando en los precios de la energía en Colombia.

El gremio afirmó que el alza en las tarifas de energía está afectando el nivel de los subsidios que el Gobierno nacional entrega para beneficiar a las familias de estratos uno, dos y tres. Además, manifestó que la creciente situación inflacionaria que registra el país afecta de manera directa los indicadores que en la actualidad son indexadores de las tarifas de energía eléctrica.

“Los usuarios deben gozar de una confiabilidad del sistema eléctrico que, para Colombia, se logra con el aporte de las plantas de generación térmica y que con el aumento en el costo del gas importado con el que algunas se abastecen, y el desbalance y altos costos del carbón, se reflejan en el crecimiento del componente de generación en la tarifa final del servicio de energía eléctrica”, explicó Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía.

Adicionalmente, la dirigente gremial aseguró que, según datos entregados por diferentes compañías, el gas natural importado antes costaba alrededor de US$ 7 por millón de BTU y, finalizando el mes de marzo, los precios aumentaron a US$ 15 por millón de BTU. Es decir que el precio se duplicó en los primeros meses del año. Además, los futuros de gas que compran en el corto plazo las plantas térmicas pueden llegar a estar entre US$ 25 y US$ 35 por millón de BTU.

El alza en las tarifas de energía está afectando el nivel de los subsidios que entrega el Gobierno Nacional. - Foto: Omar Murcia / Semana

La directora Ejecutiva de Asoenergía también sostuvo que “el panorama desalentador refleja no solo la realidad de nivel de precios de energéticos, sino las brechas existentes en la metodología de indexación (IPP) en el cobro en las facturas que son emitidas a los usuarios, con indexadores que están alejados de la realidad de la variación de costos de la cadena del sector eléctrico”.

Asoenergía dio a conocer a la SuperServicios el alto incremento y significativo en el precio de la bolsa de energía que se ha mantenido desde el mes de noviembre de 2021 y aseguró que las condiciones no justifican esta alza, ya que el nivel de los embalses para la generación de energía se mantenía alto y actualmente llega a 71,6 %.

El gas natural importado pasó de costar alrededor de US$7 por millón de BTU a US$15 por millón de BTU. - Foto: Andeg

Además, según el gremio, a esto se le suma que los pronósticos del clima por parte del Ideam no reflejan un fenómeno de El Niño que afecte la disponibilidad de agua para las hidroeléctricas. Sin embargo, Asoenergía aseguró que no existe respuesta alguna por parte de entidades como la SuperServicios, el Ministerio de Minas y Energía o la Creg ante esta situación.

Por tal razón, Sandra Fonseca hizo nuevamente un llamado de atención “sobre la necesidad de actualizar los indexadores y evaluar el impacto en el usuario final de las políticas de descarbonización, las metas ambiciosas de cero emisiones neta en los próximos años, para que estas sean ajustadas teniendo en cuenta y primando la seguridad y confiabilidad energética que requieren los usuarios y para los que se remunera el servicio”.

Asoenergía, de igual manera, advirtió que ante un riesgo de desabastecimiento de carbón y la incertidumbre en el mediano plazo de la oferta del gas natural, con una probabilidad baja, pero no nula de desabastecimiento, se requiere que las plantas de generación de energía renovable, tanto hidroeléctricas como solares y eólicas con compromisos de subastas, entren en operación lo antes posible para no causarle un estrés al sistema eléctrico nacionales.