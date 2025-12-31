Arranca actualización del Sisbén: este es el anuncio del DNP que impactará a muchos

Este 31 de diciembre, el Departamento Nacional de Planeación anunció el inicio del proceso de actualización del Sisbén a través de sus registros administrativos, lo que indica un avance en la modernización del sistema de información social del país. Esta implementación se hará principalmente en Bogotá D. C., Medellín, Cali, Barranquilla y Jericó (Boyacá).

“Los registros administrativos son datos confiables, como información de salud, empleo y educación, generados por entidades públicas y privadas. Al cruzarse de manera automática con la información de la encuesta del Sisbén, permiten validar, actualizar y complementar las fichas de los ciudadanos“, indicó el DNP.

Esta será la actualización que hará el DNP en el Sisbén. Foto: Mario Lozada / El País

Además, con la modernización del proceso también se permitirá que el Sisbén refleje de manera más precisa y oportuna la realidad socioeconómica de los hogares sin depender exclusivamente de encuestas periódicas que pierden vigencia.

“El sistema está siendo empujado al colapso”: los sectores de la salud rechazan el bajo incremento de la UPC para 2026

“Con el cruce de registros administrativos, pasamos a un sistema dinámico, capaz de adaptarse a los cambios económicos, sociales y demográficos del país y, sobre todo, de identificar de manera oportuna a las personas y hogares que requieren el apoyo de los programas sociales, para entregarlos cuándo realmente lo necesitan”, indicó Natalia Irene Molina, directora del DNP.

Natalia Molina es la directora del DNP Foto: DNP.

La medida permitirá que el Sisbén se transforme en una herramienta dinámica, alimentada a la par con datos oficiales. Así se puede mejorar la asignación de los recursos públicos, fortalecer la focalización de los programas sociales y reducir el riesgo de exclusión de hogares vulnerables.

Este avance tendrá un impacto positivo en los beneficiarios de distintos subsidios y programas sociales que existen en el país. Esto debido a que permitirá focalizar de manera más exacta a quienes más necesitan los beneficios.

MinSalud anunció en cuánto quedará la UPC: aumentará menos de la mitad que el salario mínimo de 2026; conozca los porcentajes

“Actualizar el Sisbén mediante registros administrativos no es únicamente una mejora operativa, es una decisión estratégica que aumenta la capacidad del país para responder, de manera oportuna, ante emergencias y transformaciones estructurales. El DNP continuará avanzando en la implementación gradual de este modelo, consolidando un sistema robusto que garantice una gestión social más justa, eficiente y alineada con la realidad del país”, precisó el DNP.