Atención: Asofondos responde a candidatos presidenciales y dice qué es verdad y qué es mentira

Nada más sensible en Colombia que el tema de las pensiones. No en vano, no es fácil que un Gobierno se dé la pela para hacer una reforma.

En las últimas dos administraciones el tema ha pasado incólume, pese a que hay señales innegables de que se requiere una reforma.

En los debates de candidatos a la Presidencia y antes de las elecciones del domingo, todos los precandidatos se referían al tema.

No obstante, las intervenciones de Gustavo Petro han sido las más polémicas.

La más reciente de ellas fue la que hizo en el debate de la alianza SEMANA - El Tiempo, en la que se refirió a los costos de administración que tienen los fondos privados.

En consecuencia, el gremio emitió un comunicado a la opinión pública en el que señala como ‘mentiras’ algunas de las afirmaciones de Petro.

“Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales a dar una discusión rigurosa, responsable, informada y, sobre todo, pensando en el bienestar de los trabajadores”.

El gremio, que representa a las empresas que administran el ahorro pensional de 18 millones de trabajadores en Colombia, enfatizó en que su pronunciamiento lo hace “a la luz de algunos planteamientos basados en mentiras, con imprecisiones y faltos de rigor”.

Ofrece la información técnica

En medio de las fuertes críticas, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, abrió la puerta a los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño para que recojan los insumos técnicos necesarios, de manera que se les pueda dar claridad a los colombianos.

“Siendo un tema de gran trascendencia para los trabajadores y sus ahorros, desde Asofondos queremos decirles a los candidatos que las puertas del gremio están abiertas, que todos los insumos técnicos que hemos preparado tras años de profundo estudio, están a su disposición, y que trascendamos la agenda política y prioricemos la que más importa: la de los trabajadores, su ahorro y su futuro pensional”.

En Colombia, son pocos a los que les alcanzará para lograr la pensión. - Foto:

¿Falso o verdadero?

Montenegro dijo que rechazaba categóricamente algunas de las aseveraciones de Petro. Entre ellas, destacó las siguientes:

1. Afirmación de Petro: “Los aportes pensionales en los fondos de pensiones son públicos”.

“Falso. Los aportes a los fondos de pensiones son propiedad de los trabajadores, de nadie más”.

2. Afirmación: “Las cotizaciones son administradas al 30 % que cobran en un banco”.

Respuesta: Las comisiones (que incluyen seguros por invalidez y muerte) son las mismas en el sistema público y en el privado. En ambos casos se cobra 3 % (artículo 7 de la Ley 797 de 2003).

Como porcentaje del saldo administrado, las comisiones son 0,6 % y están por debajo del promedio de los países de la Ocde.

Relación de países de la Ocde con costos de administración de pensiones. - Foto: Asofondos

3. Afirmación del candidato: “Un 22 % del salario último de lo que ese cotizante ganó es lo que recibe en un fondo de pensiones privado”.

Respuesta de Asofondos: ocho de diez pensionados en los fondos privados, en promedio, reciben 80 % con respecto al último salario, y los de pensión mínima reciben el 100 %. Cabe precisar que las pensiones de los que más ganan, que son una minoría, suelen ser más bajas en el sistema privado que en el público. Eso se debe a que en dicho régimen se otorgan millonarios subsidios a los más ricos, que el privado no da.

4. Afirmación de Petro: “¿Y los dueños de los fondos de pensiones no han saqueado al Estado?”.

Respuesta: Los dueños de los fondos de pensiones son los trabajadores colombianos, a la fecha 18 millones de personas; estos fondos son su ahorro para la vejez.

5. Afirmación: “Menos del 30 % de la cotización mensual que va para administración, que es más que el interés”.

Respuesta: El interés ha sido más de diez (10) veces mayor a la comisión. Comparando manzanas con manzanas (es decir, como porcentaje del saldo) la rentabilidad histórica ha sido del 8 % (ver hoja inicio moderado), y la comisión, 0,6 %.

6. Afirmación: “Los fondos privados de pensiones no dan pensión”.

Respuesta: Cada año el número de pensionados en el sistema privado crece cerca del 20 %, mientras que en el sistema público crece el 4 %. Es decir, hay pensión y hay pensionados. El método que defiende Petro les garantiza pensiones altas y subsidiadas a los de mayores ingresos, pero castiga a los trabajadores de menores ingresos, que son el 80 % de los trabajadores colombianos.

7. Afirmación: “Pasando las cotizaciones de los trabajadores a Colpensiones puede liberar 18 billones anuales”.

Respuesta: Cambiar la distribución de recursos de los afiliados es en la práctica expropiar los ahorros para pensiones. La plata que se va a gastar en el bono pensional de quienes por la informalidad no tienen ahorros, está guardada para pagar las pensiones de los afiliados que sí cotizan para pensiones, pero que aún no llegan a la edad de pensión. Al gastarse esos recursos, no habría con qué pagar las pensiones de quienes hoy tienen 20, 30, 40 años. Quitarles recursos a los que ahorran juiciosamente, para darlos a otros, es tapar un hueco para abrir otro peor.

8. Afirmación: “Los fondos de pensiones tienen la plata metida en Odebrecht y en el puente Chirajara”.

Respuesta: Los fondos de pensiones invirtieron en la Vía al Llano y vendieron su participación cuatro (4) años antes de que se cayera el puente Chirajara.

También es mentira que haya habido inversiones en Odebrecht. Pero más importante, hay 18 millones de afiliados que pueden verificar cada tres meses, a través de su extracto, dónde está su ahorro y saben cuánto ha crecido en las distintas ventanas de tiempo.

En conclusión, el debate alrededor de las pensiones está más candente que nunca.