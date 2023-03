Atentos: la gasolina sigue subiendo en Colombia. A partir de hoy cuesta 400 pesos más. Un nuevo golpe al bolsillo

Un nuevo golpe al bolsillo de los colombianos tiene lugar a partir de este miércoles primero de marzo, con el incremento de $400 en el valor de la gasolina, según información revelada por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda.

Así las cosas, el precio del galón para este combustible pasa de $10.399 a $10.766, mientras que el diésel o ACPM, con base en los acuerdos llegados con los gremios del transporte, se mantiene en $9.065.

“Para marzo de 2023, el precio de venta al público de la gasolina corriente en las diferentes ciudades del país, salvo en Pasto y el resto del departamento de Nariño, se ajustará en $400 por galón, ubicándose en promedio en $10.766 por galón”, señalaron ambas carteras del Gobierno nacional.

Con respecto a las ciudades, la Circular 018 de la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg) permite identificar que Villavicencio continúa siendo la más impactada por el alza en la gasolina, por lo que en esta zona del país se comercializará el galón más costoso ($11.273), seguido de Cali ($11.207), Bogotá ($11.173), Manizales ($11.162) y Pereira ($11.150).

De acuerdo con la Creg, este será el precio promedio del galón de gasolina en las trece principales ciudades del país, para marzo de 2023. - Foto: Cortesía: CREG.

Para este mes de febrero que finalizó, el precio promedio del galón de gasolina en Villavicencio estuvo en $10.873, mientras que en enero se ubicó en $10.623. Esto deja en evidencia que para los habitantes de la capital del Meta continuará siendo un verdadero dolor de cabeza el movilizarse, ya que este nuevo incremento para marzo se eleva también el costo de vida para sus habitantes por cuenta de los combustibles.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el ajuste en el precio de la gasolina “pretende disminuir el impacto fiscal del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) sobre el Gobierno por la dinámica de los precios internacionales de los refinados, que han aumentado debido a factores internacionales como el precio del petróleo y el nivel de riesgo global que afectó la tasa de cambio en el país”.

Villavicencio se mantiene como la ciudad donde se vende la gasolina más cara de Colombia. Para marzo, el precio promedio del galón estará en $11.273. - Foto: Cortesía Alcaldía de Villavicencio

Sostiene además que, a pesar del incremento, “Colombia sigue teniendo uno de los precios de la gasolina y del diésel más baratos de América Latina”, resultado de las medidas que se han adoptado respecto al FEPC y que a su vez “ha mitigado la presión inflacionaria de los incrementos de los precios del petróleo y sus derivados en los últimos meses”.

“De no haber contado con la operación del FEPC en lo corrido de 2023, el precio de la gasolina corriente y del ACPM se hubiera ubicado, en promedio, en más de $5.000 y $9.800 por encima del precio de venta promedio vigente por galón, respectivamente”, afirmó el ministerio.

De acuerdo con los expertos, el alza en el precio de la gasolina es una medida necesaria debido a que los subsidios a los combustibles estaban generando un impacto significativo a las finanzas públicas.

Sin embargo, la preocupación de los colombianos es hasta cuándo se mantendrán estos incrementos. Frente a este tema, la respuesta que ha dado el Gobierno nacional es que estos seguirán presentándose durante esta administración, hasta lograr una disminución en el déficit que registra el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que se calcula supera los 30 billones de pesos.

Debido a la emergencia en la vía Panamericana, que completa más de dos meses, el precio de la gasolina en Pasto se congeló. Esto significa que el valor del galón se mantiene en $8.916. - Foto: A.P.I.

Al ritmo como se vienen ajustando los precios de la gasolina –sin mencionar el del diésel o ACPM– se prevé que el galón cierre 2023 en un precio cercano a los $13.000. No obstante, no se descarta que pueda llegar a los $15.000, debido a que los incrementos que viene realizando el Gobierno nacional no son fijos, ya que han sido $200, $250 y $400, razón por la que los expertos piden mayor claridad frente a cómo se está aplicando el incremento, al igual que se entregue información sobre cómo ha venido impactando dicha alza en la reducción del déficit del FECP.