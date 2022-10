Banco de la República aumentó las tasas de interés a 11 %: colombianos, asfixiados con los créditos

La junta directiva del Banco de la República concluyó su reunión de octubre con una noticia que golpeará aún más el bolsillo de los colombianos. anunció este viernes -28 de octubre- que nuevamente suben las tasas de interés en Colombia, , y quedarán en 11 %, luego del aumento de 100 puntos básicos que se decidió por parte de esta entidad, con el fin de hacer frente a la inflación que sigue en uno de sus puntos más altos, apretando cada vez más el bolsillo de los hogares.

Leonardo Villar, gerente del Emisor, explicó que dicha determinación hace parte de su compromiso con la estabilización de la economía nacional, la cual sigue sometida a múltiples presiones que llegan en su mayoría desde el exterior, donde el costo de vida también está afectando el dinamismo que se traía desde que pasó la pandemia y generando incertidumbre frente a lo que se viene para el 2023.

“Durante el último mes se agudizaron las condiciones financieras adversas que enfrenta la economía, causadas por factores globales y factores idiosincráticos. Estas condiciones se tradujeron, entre otras, en una depreciación mensual superior a los promedios de otras economías emergentes”, dijo Villar.

#Atención La #JuntaBanrep decidió incrementar en 100 puntos básicos (p.b.) la tasa de interés de política monetaria y la ubicó en 11%%. ¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta? Conózcalos en el comunicado de prensa https://t.co/WQldsLNgLb pic.twitter.com/O3rrbJGlsb — Banco República 🇨🇴 (@BancoRepublica) October 28, 2022

La inflación, que es el motivo por el cual el Emisor aplica la política monetaria de subir las tasas de interés (para que se encarezcan los créditos y la gente le ponga freno al consumo), podría aguar la fiesta de diciembre, o al menos hacer pensar dos veces lo que se va a comprar para las celebraciones, pues si ya los precios de los productos están por las nubes, la escalada sigue.

“La inflación anual subió de 10,8 % a 11,4 % entre agosto y septiembre. El aumento de la inflación está explicado por presiones adicionales de costos en la producción de alimentos, altos aumentos en las tarifas de energía eléctrica, el traspaso de la tasa de cambio a los bienes transables, la dinámica de la demanda y procesos de indización a tasas crecientes de inflación. La inflación básica, sin alimentos ni regulados, pasó de 6,9 % a 7,5 % entre agosto y septiembre”, agregó el Gerente del Banco de la República.

Entre los factores que llevaron al emisor a tomar esta decisión, también se destaca que las medidas de las expectativas de inflación siguieron aumentando durante lo corrido del último mes, alejándose de la meta. La encuesta del Banco de la República entre analistas económicos indica una inflación anual esperada de 6,7 % en 2023, superior a la esperada un mes atrás.

“De acuerdo con el Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE), el crecimiento anual de la actividad económica durante agosto fue 8,7 %, impulsado por el crecimiento del consumo y la inversión en maquinaria y equipo. El pronóstico de crecimiento del equipo técnico es 7,9 % para 2022 y 0,5 % para 2023. A pesar de la desaceleración prevista, el pronóstico del nivel de actividad económica es 12 % superior al observado en 2019, previo a la pandemia”, agrega el comunicado de esta autoridad financiera.

Entre tanto, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que estas decisiones, que para esta ocasión fue unánime, se da de cara al futuro y con el fin de calmar a los mercados financieros, “los cuales han estado muy tranquilos esta semana”. No obstante, recordó que aún no se puede bajar la guardia, puesto que para 2023 las proyecciones no son las mejores y es necesario dar dinamismo a la economía.

“Yo quiero celebrar este acuerdo que tuvimos en la junta, fue por unanimidad, y con esto se contribuye a consolidar una política macroeconómica muy sana, que ha tenido esta semana muchas noticias positivas, y mira hacia el año entrante, que esperamos que signifique una reducción de la inflación significativa, proyectando el 7 %. No más para el siguiente mes esperamos que empiecen a bajar, luego de superar algunos aspectos como el de los alimentos”, indicó Ocampo.

Así las cosas, en un año (desde noviembre de 2021) a la fecha, las tasas de referencia en Colombia han subido 850 puntos básicos, teniendo en cuenta que para esa fecha se encontraban en 2,50 %, tras el alza que se dio en ese momento de 50 puntos básicos y que hizo parte de una seguidilla de aumentos que hoy en día llegan a un punto que, si bien es necesario, prende las alarmas por sus efectos sobre el crecimiento de las empresas.