Suscribirse

Economía

Bancolombia compensará a usuarios afectados por fallas en su app el pasado viernes: esto recibirán

Las plataformas del banco presentaron varias intermitencias hace algunos días.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 2:48 a. m.
Nuevamente, este viernes 24 de octubre, Bancolombia y Nequi presentan fallas en sus servicios.
Bancolombia y Nequi presentaron fallas en sus servicios. | Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y suministradas

Durante la última semana, distintas fallas en servidores y aplicativos afectaron fuertemente a los usuarios de bancos y entidades financieras. Entre los afectados están los que tienen cuentas en Bancolombia y Nequi. En algunos casos no podían acceder a la plataforma o no podían realizar las transacciones como normalmente se hacían.

A través de redes sociales, fueron muchos los usuarios que reportaban dichas dificultades para realizar las operaciones dentro de la app del banco. La entidad se pronunció el pasado 24 de octubre, jornada en la que se agudizó el problema, asegurando que hubo un problema técnico en sus servidores y esto afectó el funcionamiento de los servicios digitales.

Una caída global generó intermitencias en varios servicios bancarios del país.
Un error en la nube causó demoras y desconexiones en apps bancarias colombianas. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de: Bancolombia, Daviplata y suministrada por Nequi

El banco aseguró que pese a la contingencia, el dinero de los usuarios estaba completamente seguro, por lo que no debían preocuparse por ello. Sin embargo hubo mucho malestar en quienes querían pagar productos y servicios o incluso pagar obligaciones financieras y deudas.

Luego de esa situación, este domingo se conoció que el banco ofrecería una compensación para quienes fueron afectados por las fallas. La entidad hizo el anuncio a través de su cuenta de X, en la que aseguró que “la confianza se devuelve”.

Contexto: Sector bancario se pronuncia por la inclusión de Petro en la lista Clinton: “Seguirá actuando en concordancia”

“Te escuchamos, entendemos y acompañamos. Si los inconvenientes que tuvimos el 24 de octubre afectaron negativamente el estado de los productos y servicios que tienes con nosotros, vamos a compensarlo. En cada acción que tomamos hay un “gracias por tu confianza” y nuestro compromiso de hacerlo mejor“, precisó.

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.
El banco presentó intermitencias en sus plataformas. | Foto: Cortesía Bancolombia

¿Qué beneficios recibirán los afectados?

El banco aseguró que las compensaciones se harán de forma automática durante la próxima semana y en las cuentas de los afectados se verá reflejado un abono.

Contexto: Cien mil viviendas por año sin cuota inicial, propuesta de Mauricio Cárdenas para el sector de la construcción

Indican que quienes recibirán el beneficio son las personas que hayan hecho lo siguiente:

  • Si pagó una cuota de manejo o una tarifa por un servicio que no pudo usar
  • Si pagó una comisión por usar un canal alterno
  • Si le cobraron intereses por no poder pagar una cuota a tiempo.
Bancolombia ofrece compra de cartera desde la tarjeta de crédito
Bancolombia se refirió a los problemas que tuvieron en sus plataformas. | Foto: Montaje: fotos GUILLERMO TORRES REINA- Semana / Getty

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ destapó escalofriante experiencia paranormal: “La amenaza había sido para todos”

2. Armando Benedetti lanza mensaje: “Gusten o no gusten de nosotros”

3. Presidente Petro estalla contra senador de EE. UU. que habló de posible ataque en Colombia: “No lo intenten”

4. Tabla de posiciones de Liga BetPlay se movió: así quedó tras el Nacional vs. Medellín de la fecha 17

5. Carolina Corcho aceptó triunfo de Iván Cepeda y recordó que el segundo en la consulta del Pacto debe encabezar la lista al Senado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BancolombiaAPP

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.