Bancolombia compensará a usuarios afectados por fallas en su app el pasado viernes: esto recibirán

Durante la última semana, distintas fallas en servidores y aplicativos afectaron fuertemente a los usuarios de bancos y entidades financieras. Entre los afectados están los que tienen cuentas en Bancolombia y Nequi. En algunos casos no podían acceder a la plataforma o no podían realizar las transacciones como normalmente se hacían.

A través de redes sociales, fueron muchos los usuarios que reportaban dichas dificultades para realizar las operaciones dentro de la app del banco. La entidad se pronunció el pasado 24 de octubre, jornada en la que se agudizó el problema, asegurando que hubo un problema técnico en sus servidores y esto afectó el funcionamiento de los servicios digitales.

Un error en la nube causó demoras y desconexiones en apps bancarias colombianas. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de: Bancolombia, Daviplata y suministrada por Nequi

El banco aseguró que pese a la contingencia, el dinero de los usuarios estaba completamente seguro, por lo que no debían preocuparse por ello. Sin embargo hubo mucho malestar en quienes querían pagar productos y servicios o incluso pagar obligaciones financieras y deudas.

Luego de esa situación, este domingo se conoció que el banco ofrecería una compensación para quienes fueron afectados por las fallas. La entidad hizo el anuncio a través de su cuenta de X, en la que aseguró que “la confianza se devuelve”.

“Te escuchamos, entendemos y acompañamos. Si los inconvenientes que tuvimos el 24 de octubre afectaron negativamente el estado de los productos y servicios que tienes con nosotros, vamos a compensarlo. En cada acción que tomamos hay un “gracias por tu confianza” y nuestro compromiso de hacerlo mejor“, precisó.

El banco presentó intermitencias en sus plataformas. | Foto: Cortesía Bancolombia

¿Qué beneficios recibirán los afectados?

El banco aseguró que las compensaciones se harán de forma automática durante la próxima semana y en las cuentas de los afectados se verá reflejado un abono.

Indican que quienes recibirán el beneficio son las personas que hayan hecho lo siguiente:

Si pagó una cuota de manejo o una tarifa por un servicio que no pudo usar

Si pagó una comisión por usar un canal alterno

Si le cobraron intereses por no poder pagar una cuota a tiempo.