Cámara de Infraestructura eleva alerta por reducción de vigencias futuras: comprometería dos proyectos clave en el país

Este es el pronunciamiento oficial de la agremiación.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 5:14 p. m.
Este es el llamado de la CCI.
Este es el llamado de la CCI. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

La Cámara Colombiana de Infraestructura se pronunció este 16 de enero tras una decisión del Gobierno Nacional que estaría afectando la continuidad de dos proyectos clave para el país. La entidad expresó su preocupación tras la reducción de los recursos asignados a dos proyectos estratégicos para el desarrollo del país.

Se trata del proyecto ‘Construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló Loboguerrero, departamento del Valle del Cauca’, avaluado en unos $340.000 millones de pesos, además del proyecto ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, por alrededor de $636.000 millones. Ambos proyectos totalizan cerca de 1 billón de pesos.

Proyecto Mulaló-Loboguerrero, en el Valle del Cauca
Proyecto Mulaló-Loboguerrero, en el Valle del Cauca Foto: Alcaldía Yumbo

Aseguran que el Gobierno Nacional buscaría disminuir las vigencias futuras para las iniciativas. Esto pondría en riesgo obras clave para la competitividad, el crecimiento económico y la integración regional, al tratarse de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y fundamentales para el Valle del Cauca y la región Caribe.

Adicional a ello, indicaron varias irregularidades sobre la forma en como se tomó la decisión. Esto debido al decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, que estableció que las vigencias futuras solo podían modificarse si existía acuerdo entre las partes.

Andi y otros gremios del país se pronuncian tras duro endeudamiento del Gobierno: exportadores serían duramente golpeados

Pese a esta directriz, dos días después el propio Gobierno redujo de manera unilateral los recursos, pese a haber definido previamente que dichos ajustes requerían el consentimiento de los concesionarios.

Restauración ecológica del Canal del Dique.
El Canal del Dique es uno de los proyectos. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

“Esta actuación transgrede los lineamientos que el mismo Ejecutivo estableció, afecta la confianza en los contratos de infraestructura y puede generar riesgos legales y financieros para la Nación”, precisó la CCI.

En la misiva, el gremio instó al Gobierno a restablecer las vigencias futuras previstas para 2025 y a garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en proyectos que resultan esenciales para el desarrollo del país.

Las empresas colombianas entran a 2026 con más amenazas que certezas

También advirtió que de no llevar a cabo estos compromisos de pago, los funcionarios responsables serían sujetos de eventuales sanciones disciplinarias y fiscales.

"Esta vía es clave para la movilidad de las comunidades del norte del Cauca, pero además cumple una función de corredor alterno a la Panamericana, de ahí la necesidad en invertir en su mantenimiento", expresó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.
Este es el llamado de la CCI. Foto: Gobernación del Cauca

