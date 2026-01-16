Empresas

Las empresas colombianas entran a 2026 con más amenazas que certezas

La IA y los riesgos digitales encabezan las preocupaciones.

Javier Andrés Pineda Rangel

16 de enero de 2026, 3:28 p. m.
La tecnología avanza más rápido que la regulación, según el análisis.
La tecnología avanza más rápido que la regulación, según el análisis. Foto: Allianz Colombia

La acelerada adopción de la inteligencia artificial (IA) y el aumento de la desinformación se consolidaron como las principales amenazas para las empresas en Colombia en 2026, de acuerdo con el más reciente Barómetro de Riesgos de Allianz, un estudio anual que recoge la percepción de más de 3.338 expertos en gestión de riesgos en 97 países .

Por primera vez desde que se elabora el ranking, la inteligencia artificial ocupa el primer lugar en el listado nacional, con el 48 % de las menciones, tras haber escalado desde la décima posición en 2025.

Este salto refleja, según el informe, la creciente preocupación de las compañías frente a los riesgos operativos, legales y reputacionales asociados al uso de tecnologías automatizadas, en un momento donde la innovación avanza más rápido que la regulación y los marcos de gobernanza.

En segundo lugar se mantienen los incidentes cibernéticos, con el 45 %, que continúan siendo una amenaza crítica para las organizaciones. El balance advierte que estos riesgos ahora están potenciados por la propia IA, utilizada para automatizar ataques como ransomware, fraudes digitales y filtraciones de datos, lo que eleva la sofisticación y el impacto de los ciberataques.

El tercer puesto del ranking nacional lo ocupan los riesgos políticos y la violencia, con el 26 %, una categoría que muestra una tendencia al alza y que refleja la preocupación del sector empresarial por la polarización, la inestabilidad institucional y los efectos de la conflictividad social sobre la operación y la continuidad de los negocios en el país.

A este grupo se suman los cambios legislativos y regulatorios y la interrupción del negocio, que completan el top cinco de riesgos en Colombia.

¿Por qué Colombia crea empresas, pero no logra sostenerlas?

A nivel global, el panorama no es muy distinto. Los incidentes cibernéticos lideran el ranking mundial por quinto año consecutivo, mientras que la inteligencia artificial protagoniza el mayor ascenso en la historia del estudio, al ubicarse en el segundo lugar.

.
La inestabilidad política también figura entre las principales preocupaciones. Foto: Allianz Colombia

En contraste, la interrupción del negocio cayó al tercer puesto global, aunque sigue siendo un riesgo relevante por su estrecha relación con otros factores críticos .

El diagnostico destaca que, aunque cerca de la mitad de los encuestados considera que la IA aporta más beneficios que riesgos a sus industrias, persiste una brecha importante en preparación, especialmente en temas como calidad de datos, integración tecnológica, talento especializado y responsabilidad frente a decisiones automatizadas.

En América Latina, Allianz advierte sobre una “convergencia crítica de riesgos”, donde la tecnología, la política y el clima interactúan y amplifican la vulnerabilidad de las empresas.

Empresa Air-e anunció que mantendrá “tarifas justas y estables” durante 2026 para usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira

Para Colombia, este escenario plantea el desafío de equilibrar la adopción tecnológica con la resiliencia operativa, en un entorno donde la seguridad digital y física se vuelven cada vez más interdependientes.

El Barómetro de Riesgos de Allianz se publica por decimoquinta vez y se ha convertido en una referencia para entender cómo las empresas anticipan y gestionan los principales desafíos que pueden afectar su estabilidad, competitividad y sostenibilidad en el corto y mediano plazo.

