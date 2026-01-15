EMPLEO

Principales tendencias de empleo en 2026: sectores que están contratando en todo el país

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

15 de enero de 2026, 11:04 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

El mercado laboral en Colombia continúa transformándose, tanto en la forma en que operan las compañías como en la manera en que las personas se vinculan con su trabajo. De cara a 2026, estas dinámicas han marcado nuevas tendencias de empleo y han impulsado la apertura de vacantes en sectores que se adaptan a los cambios tecnológicos y organizacionales.

Una de las principales tendencias es la consolidación de los modelos de trabajo híbridos, que combinan la presencialidad con el trabajo remoto. Este esquema se ha mantenido en diferentes sectores, permitiendo mayor flexibilidad en las jornadas laborales y ampliando el acceso a oportunidades en distintas regiones del país.

Otra transformación relevante es la adopción masiva de la inteligencia artificial en los procesos empresariales. Su implementación ha generado una mayor demanda de perfiles capaces de interactuar con herramientas tecnológicas, analizar información y adaptarse a entornos digitales en constante evolución.

Asimismo, las empresas han puesto mayor énfasis en las competencias más valoradas, especialmente las habilidades blandas. Entre ellas se destacan la comunicación, el liderazgo, la empatía, la resolución de problemas y la adaptabilidad, capacidades que permiten a los candidatos responder con mayor rapidez a los cambios del mercado laboral y a las nuevas formas de trabajo.

En línea con este panorama y con el objetivo de seguir fortaleciendo el empleo en el país, se mantienen abiertas ofertas laborales en los sectores que lideran estas transformaciones, como informática, salud, logística y operación industrial, con oportunidades para distintos perfiles y niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de soluciones tecnológicas – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 3.470.553

Su objetivo principal será garantizar que las soluciones tecnológicas implementadas cuenten con la documentación, actualización y gestión adecuada, asegurando que el conocimiento técnico de la organización esté organizado y disponible.

Responsabilidades:

  • Realizar el levantamiento de información, redacción de historias de usuario y criterios de aceptación para el equipo de desarrollo.
  • Crear y mantener actualizados los artefactos técnicos y funcionales de las soluciones.
  • Diseñar flujos técnicos y de negocio que soporten las soluciones implementadas.

Requerimientos:

  • Tecnólogo graduado o estudiante (mínimo 7.° semestre) de Ingeniería de Sistemas, Informática, Desarrollo de Software, Industrial o Administración.
  • Mínimo un (1) año participando en levantamiento de requisitos y gestión de historias de usuario, interacción con equipos de desarrollo o fábricas de software, diseño de procesos de negocio (BPMN) o flujos técnicos.

¡Postúlese aquí!

Desarrollador de software – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

El candidato ideal será responsable de desarrollar, probar y documentar código fuente, asegurando así que los sistemas sean funcionales y óptimos.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y documentar código fuente.
  • Participar en el análisis de requerimientos técnicos y funcionales.
  • Identificar y solucionar problemas técnicos.
  • Colaborar en garantía de calidad con el equipo de pruebas.
  • Mantenerse actualizado en tecnologías y frameworks.
  • Realizar mantenimiento a aplicaciones existentes.
  • Brindar soporte técnico a usuarios.
  • Participar en reuniones técnicas.
  • Gestionar versiones de código.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería de Software o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en desarrollo.
  • Conocimiento en herramientas de control de versiones como Git.
  • Conocimientos en lenguajes como Java o Python.

¡Postúlese aquí!

Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

  • Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
  • Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
  • Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
  • Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

  • Título como Auxiliar de Enfermería.
  • Experiencia mínima de 1 año en hospitalización de adultos en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos, oncológico o general.
  • Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
  • Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

¡Postúlese aquí!

Analista de información logística – Funza

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como especialista en información de logística, será responsable de generar y divulgar reportes e indicadores clave de la operación logística, asegurando el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.

Responsabilidades:

  • Generar reportes e indicadores de operación logística.
  • Divulgar información logística a las diferentes áreas de la empresa.
  • Monitorear el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.
  • Colaborar con otras áreas para identificar necesidades de información.
  • Proponer planes de acción para mejorar la operación logística.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas relacionadas con logística o administración.
  • Experiencia previa en análisis de datos logísticos.
  • Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos.
  • Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.

¡Postúlese aquí!

Jefe de mantenimiento industrial – Bogotá D.C.

Empresa: Gopass

Salario: 5.000.000

Gopass busca un jefe de mantenimiento en Bogotá con mínimo 3 años de experiencia liderando equipos técnicos y garantizando la operación eficiente de la infraestructura y los sistemas de la compañía.

Responsabilidades:

  • Definir, implementar y supervisar los planes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, basados en manuales técnicos, historial de fallas y análisis de criticidad.
  • Administrar y dar soporte a redes LAN y WAN.
  • Brindar soporte en sistemas de CCTV y controles de acceso.
  • Establecer y ejecutar protocolos de inspección periódica, asegurando el seguimiento mediante parámetros de control.
  • Liderar y coordinar al equipo técnico, garantizando la programación de turnos, la correcta ejecución del plan de mantenimiento y demás tareas operativas.
  • Monitorear y analizar indicadores clave de mantenimiento (MTTR, MTBF, disponibilidad, cumplimiento del plan y costos), asegurando la mejora continua.
  • Identificar oportunidades de mejora basadas en el análisis de KPI y resultados operativos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

