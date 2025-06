Colombia es en 2025 la quinta economía más compleja del mundo para hacer negocios y estas son las explicaciones

Para hacer negocios no solo se requiere de dinero y de una buena idea, sino también de un marco normativo que facilite el proceso. Sin embargo, en muchos países esa carga administrativa es tan compleja que, en lugar de atraer inversión, lo que hace es ahuyentarla.

Desde hace 12 años la firma holandesa TMF Group, multinacional de servicios administrativos, contables y de cumplimiento corporativo, mide esa complejidad en varios países y Colombia no ha salido bien librado. Entre 79 jurisdicciones evaluadas este año, Colombia se ubicó como la quinta más compleja, solo superada, en su orden, por Grecia, Francia, México y Turquía.

Cristhian Fresen, country head para Colombia, Ecuador y Venezuela de TMF, explica que, aunque el país ha hecho esfuerzos para reducir su complejidad a la hora de hacer negocios, todavía no está al nivel de otras naciones. “Me explico: hoy claramente es muy fácil crear una sociedad en la Cámara de Comercio de Bogotá, pero no es igual de fácil en Cali, Chigorodó o Monterrey. Lo mismo ocurre con el sistema tributario; en Bogotá se pueden presentar todos los impuestos de manera online, pero no se puede hacer lo mismo en otros municipios", reitera.