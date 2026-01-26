Economía

¿Cómo se moverá el dólar durante la semana del 26 al 30 de enero? Esto dicen los expertos

El dólar es una moneda clave para la economía y esto es lo que esperan los expertos para esta semana.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 3:10 a. m.
Este es el movimiento de la divisa y lo que dicen los analistas para esta semana .
El dólar se ha movido en un terreno de alto movimiento y de manera bajista durante las últimas semanas, acercándose a mínimos que no se han visto desde hace varios años. En la más reciente jornada llegó a un precio de $3.590, que no se veía desde el año 2021.

Tras los movimientos frecuentes en la divisa, es importante tener en cuenta los análisis y las opiniones de expertos, para poder ajustar su bolsillo o sus inversiones al panorama actual de la divisa, que esta en alta volatilidad.

Volatilidad dólar
Es importante tener en cuenta que la semana pasada estuvo marcada por una clara debilidad del dólar a nivel global, en un contexto donde los activos de riesgo y refugio continuaron capturando flujos. El oro, la plata y la mayoría de los metales preciosos alcanzaron nuevos máximos históricos, reflejando un aumento en la percepción de riesgo y una búsqueda activa de protección por parte de los inversionistas.

“El principal catalizador de la volatilidad fue el frente geopolítico, luego de que desde Estados Unidos se insinuara la posibilidad de avanzar en la anexión de Groenlandia, lo que elevó abruptamente la tensión internacional. Sin embargo, este riesgo comenzó a disiparse hacia el cierre de la semana tras las conversaciones sostenidas en el Foro Económico Mundial de Davos”, indicó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

Economia
¿Qué pasará esta semana con el dólar?

Para esta semana, el analista indica que el mercado se prepara para un entorno de alta volatilidad, marcado por la primera reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal.

“Si bien la decisión de tasas está ampliamente descontada, el foco estará en el tono del comunicado y en las palabras de Jerome Powell, aunque su impacto podría verse eclipsado por otros factores de mayor peso en el corto plazo. Entre ellos, destaca el riesgo de un nuevo cierre del gobierno federal en Estados Unidos, en un contexto político tensionado por la oposición y por el impacto social de recientes episodios de represión policial interna, incluyendo la muerte de un manifestante en Minneapolis, lo que ha elevado el nivel de escrutinio institucional y político incluso dentro del partido republicano”, agregó Lama.

Embargos por $2,6 billones afectan recursos del sistema de salud, dice la Supersalud

A nivel local, en Colombia se enfrentan decisiones de política monetaria y datos de desempleo. Aunque estos no anticipan sorpresas inmediatas, serán relevantes para anticipar los próximos pasos del ciclo de relajamiento monetario y la convergencia de la inflación en ambos países.

Dólar cerró en Colombia
Otra de las tensiones que presionan al dólar es una eventual intervención coordinada sobre el yen japonés el día viernes pasado entre Estados Unidos y Japón, con el objetivo de frenar una depreciación excesiva de la moneda nipona que podría afectar el mercado de bonos del Tesoro, considerando que Japón es el principal tenedor extranjero de deuda estadounidense.

