Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

Así se mueve la divisa en el mercado.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 1:09 p. m.
Este es el movimiento de la moneda en el mercado cambiario.
Este es el movimiento de la moneda en el mercado cambiario. Foto: 123 Rf

El dólar es una divisa que cada vez ha ganado mayor atención en Colombia. Esto debido a que en los últimos meses ha presentado un descenso importante que lo ha ubicado en mínimos que no se veían hace poco más de 5 años. El precio ha estado moviéndose en unos $3.590, que es un valor considerablemente bajo, teniendo en cuenta que duró varios meses sobre los $4.000.

Es importante detallar que el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por ello es que el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo nos afecta a todos los colombianos.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Así se mueve la moneda americana hoy. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son establecimientos que permiten la compra y venta de esta divisa sin generar tantos trámites o sin que se llenen un gran número de documentos. Por ello, aquí le contamos cómo se está comportando ese mercado.

Dólar en casas de cambio para este 4 de enero: así se mueve la divisa

Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este miércoles 4 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,572.07 y de venta de $3,699.48.

Plan Financiero 2026: las señales indican que no habría un buen año fiscal

Es importante que sepa que estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de cada ciudad, tenga en cuenta estos precios:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6073,70699
Cali3,6003,745145
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6003,64545
Medellín3,5323,682150
Pereira3,6003,700100
Dolar precio
Este es el movimiento de la moneda en el mercado cambiario. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si usted desea analizar el comportamiento del dólar según la fecha, tenga en cuenta este histórico de la moneda:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 4 de febrero de 20263572.073699.483622
martes 3 de febrero de 20263572.073699.483628.16
lunes 2 de febrero de 202635603691.723670.47
domingo 1 de febrero de 20263572.763712.413670.47
sábado 31 de enero de 20263572.413710.693670.47
viernes 30 de enero de 20263574.483712.073661.29
jueves 29 de enero de 20263573.793716.383665.97
Baja la informalidad laboral en mujeres: ¿por qué ellas están consiguiendo más empleo?

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar en las distintas casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en cada uno de los establecimientos:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,5503,760210
Amerikan Cash3,6103,68070
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6203,66040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6103,66050
El Condor Cambios3,5503,680130

Es importante que sepa que el dólar en casas de cambio se mueve en un escenario de oferta y demanda, por lo que los precios no son definidos por un ente oficial sino por cada casa de cambio.

Dólar cerró en Colombia
Este es el movimiento de la moneda en el mercado cambiario. Foto: Getty Images

Estas analizan el precio del dólar en otras casas de cambio, además del precio en el mercado spot y también el precio que están registrando los bancos.

Noticias Destacadas