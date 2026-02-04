Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

El dólar es una divisa que cada vez ha ganado mayor atención en Colombia. Esto debido a que en los últimos meses ha presentado un descenso importante que lo ha ubicado en mínimos que no se veían hace poco más de 5 años. El precio ha estado moviéndose en unos $3.590, que es un valor considerablemente bajo, teniendo en cuenta que duró varios meses sobre los $4.000.

Es importante detallar que el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por ello es que el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo nos afecta a todos los colombianos.

Así se mueve la moneda americana hoy. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son establecimientos que permiten la compra y venta de esta divisa sin generar tantos trámites o sin que se llenen un gran número de documentos. Por ello, aquí le contamos cómo se está comportando ese mercado.

Dólar en casas de cambio para este 4 de enero: así se mueve la divisa

Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este miércoles 4 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,572.07 y de venta de $3,699.48.

Es importante que sepa que estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de cada ciudad, tenga en cuenta estos precios:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,607 3,706 99 Cali 3,600 3,745 145 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,600 3,645 45 Medellín 3,532 3,682 150 Pereira 3,600 3,700 100

Este es el movimiento de la moneda en el mercado cambiario. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si usted desea analizar el comportamiento del dólar según la fecha, tenga en cuenta este histórico de la moneda:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 4 de febrero de 2026 3572.07 3699.48 3622 martes 3 de febrero de 2026 3572.07 3699.48 3628.16 lunes 2 de febrero de 2026 3560 3691.72 3670.47 domingo 1 de febrero de 2026 3572.76 3712.41 3670.47 sábado 31 de enero de 2026 3572.41 3710.69 3670.47 viernes 30 de enero de 2026 3574.48 3712.07 3661.29 jueves 29 de enero de 2026 3573.79 3716.38 3665.97

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar en las distintas casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en cada uno de los establecimientos:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,550 3,760 210 Amerikan Cash 3,610 3,680 70 Cambios AG 3,600 3,690 90 Cambios Kapital 3,620 3,660 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,610 3,660 50 El Condor Cambios 3,550 3,680 130

Es importante que sepa que el dólar en casas de cambio se mueve en un escenario de oferta y demanda, por lo que los precios no son definidos por un ente oficial sino por cada casa de cambio.

Este es el movimiento de la moneda en el mercado cambiario. Foto: Getty Images

Estas analizan el precio del dólar en otras casas de cambio, además del precio en el mercado spot y también el precio que están registrando los bancos.