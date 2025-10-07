Suscribirse

Costo de vida en las ciudades de Colombia; estos son los territorios donde se presentó mayor aumento en septiembre

La entidad entregó un nuevo balance sobre el movimiento financiero del país.

Manuel Santiago Sánchez González

8 de octubre de 2025, 1:18 a. m.
Panorámica de Pereira
La ciudad volvió a liderar las ciudades con mayor costo de vida. | Foto: Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó este martes, 7 de octubre, una nueva cifra de inflación, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional. En esta ocasión, la cifra entregada estuvo en concordancia con lo esperado por los expertos.

Contexto: No cedió la inflación. En septiembre los precios al consumidor tuvieron un alza de 5,18 %

Para el mes de septiembre de 2025, la inflación se ubicó en un 5,18 %, registrando un ligero aumento en comparación con el 5.10 % de agosto.

IPC septiembre
IPC septiembre | Foto: DANE

El mismo se estima por medio del Índice de Precios al Consumidor, que es un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con el período base.

IPC por ciudades en julio de 2025

Para el mes de septiembre, las principales ciudades del país mostraron un aumento en los costos de vida. Según los informes de los principales sectores mostraron un comportamiento a la baja en el noveno mes del año.

Pereira fue la ciudad que mostró una mayor inflación con 6,09 %, seguida por Bucaramanga con 5,74 % Armenia con 5.63%. En el cuarto lugar aparece Villavicencio, con un repunte del 5,52 %, Medellín 5,32% y Manizales 5,14%. El promedio nacional, por su parte, es del 5,18 %.

En contraste, Santa Marta aparece en primer lugar entre las ciudades que menor impacto tuvieron por parte la inflación, con una variación del 2,64%. A esta le sigue Riohacha, con un costo de vida del 3,69%, seguida por Valledupar, con 4,17 %, y Sincelejo, con un 4,38 %.

IPC por ciudades
IPC por ciudades | Foto: DANE

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos que más salida tuvieron y la variación en los sectores y subsectores de cada uno de los territorios.

Contexto: https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/dolar-cerro-al-alza-en-la-tarde-del-martes-7-de-octubre-de-2025/202532/

El informe entregado por la entidad se da tras una recolección de información en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.

La recolección de datos fue realizada durante el último mes por medio de equipo técnico del Dane.

