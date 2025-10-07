La vivienda y la comida están impactando el bolsillo de los colombianos. El costo de vida sigue siendo una carga pesada, más aún, en la recta final del año, cuando las familias requieren consumir más para realizar los preparativos de las fiestas decembrinas.

El DANE destapó los resultados de septiembre, según los cuales, la inflación se ubicó en 5,18 %, mientras que el dato anual a agosto había sido de 5,10 %.

De manera aislada, solo en el noveno mes del año, la cifra fue de 0,32 %, lo que —al compararse con la cifra que se tenía en septiembre de 2024— permite apreciar la diferencia: para esa época la inflación mensual era de 0,24 %.

En el año corrido, entre tanto, la inflación hasta septiembre fue de 4,55 %, frente al 4,58 %.

Contribución y variación del IPC por divisiones de gasto. | Foto: Dane / Transmisión Youtube

La directora del DANE, Piedad Urdinola, confirmó que la inflación anual, en un nivel similar al que se presentó en septiembre, se tuvo en febrero de 2025.

La funcionaria afirmó que la mitad de ese resultado lo ponen los gastos básicos, pues el alojamiento sumó 1,51 % del total de los precios al consumidor, y la alimentación aportó 1,17 %.

El arriendo, ¡qué caro!

El informe presentado por el DANE evidencia que el arriendo imputado, con una variación de 5,17 %, fue una de las subclases que más aportó al índice total.

Por el lado de las comidas, se siente la carestía con los alimentos, lo que les pega a las preparaciones fuera del hogar para consumo inmediato, cuya inflación fue de 7,36 % en los 12 meses.

Dentro de los alimentos encarecidos está la carne de res y derivados (6,87 %), el café y los productos a base de café (52,46 %), mientras que entre los que restaron estuvo el arroz (-3,30 %).

Inflación de Colombia en septiembre de 2025. | Foto: Dane / Transmisión Youtube

Por ciudades

La ciudad en la que más subieron los precios a los hogares, si se tiene en cuenta el dato mensual, fue Montería, con un resultado de 0,49 %, similar a lo sucedido en Villavicencio, con 0,48 %. En la capital del Meta ya se refleja el efecto de las dificultades en la movilidad de las mercancías, debido a la emergencia en la vía.

En el extremo opuesto, inclusive con una inflación negativa, se ubicó Ibagué (-0,07 %).

En Bogotá, ciudad que concentra a más de 10 millones de habitantes, el IPC de septiembre fue de 0,39 %, también por encima del total nacional.

Entre tanto, Medellín, que había estado registrando inflaciones bajas, en septiembre se emparejó con la capital del país. En el mes tuvo una inflación de 0,37 %.

La inflación acumulada en los 12 meses, hasta septiembre, le pegó más duro a Pereira, ciudad en la que se registra un resultado de 6,09 %, es decir, casi un punto por encima del indicador nacional para el periodo.

Inflación anual por ciudades en septiembre de 2025, según el DANE. | Foto: Dane / Transmisión Youtube

El dato respalda la posición de la junta del BanRepública